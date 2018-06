Risikko Ylelle: Sote-äänestyksiä ei ehditä pitää ennen kesätaukoa

Eduskunnan puhemiehen Paula Risikon (kok.) mukaan on varmaa, että sote-äänestyksiä ei ehditä järjestää ennen eduskunnan kesätaukoa. Risikko sanoi Ylelle kokoomuksen puoluekokouksessa Turussa, että soten käsittelyssä on vielä liian monta vaihetta jäljellä.

– Se on ihan varmaa, että ennen kesätaukoa ne äänestykset eivät ole, Risikko sanoi Ylen haastattelussa.

– Tässä on monta ketjun osaa ja monia toimijoita. Nyt ministeriö antaa vastinetta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnon. Sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee sitten mietintöluonnoksen ja lähettää sen perustuslakivaliokunnalle. Perustuslakivaliokunnan pitää katsoa se ja kuulla asiantuntijoita. Sitten taas sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee mietinnön, se tulee saliin ja salissa äänestetään. Sitten jos kaikki menee eteenpäin, tarvitaan vielä tasavallan presidentin esittely, Risikko luetteli edessä olevia vaiheita.

Risikko arvioi, että sotesta voidaan äänestää joko elokuussa tai syyskuussa. Jo elokuun puolella äänestäminen vaatisi eduskunnan syysistuntokauden aikaistamista, mihin on Risikon mukaan pieni mahdollisuus.

– Nyt on sovittu niin, että kun se vastine tulee ministeriöstä, sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo että kuinka kauan tässä menee aikaa ja käy keskustelun myös perustuslakivaliokunnan kanssa. Sen perusteella arvioidaan että kuinka kauan täysistuntoja pidetään.

Tällä hetkellä eduskunta on varautunut työskentelemään myös heinäkuun ensimmäisen viikon. Jos jo ensi viikolla todetaan, ettei sotea kannata yrittää saada läpi ennen kesätaukoa, voidaan täysistunnot lopettaa jo kesäkuun lopussa.

Sote-äänestysten aikataulu vaikuttaa mahdollisten maakuntavaalien ajankohtaan. Oikeuskanslerinviraston mukaan sote- ja maakuntauudistus pitää hyväksyä puoli vuotta ennen kuin maakuntavaalit voidaan pitää.

Jos sote hyväksytään esimerkiksi lokakuussa, maakuntavaalien yhdistäminen huhtikuun puolivälin eduskuntavaalien kanssa nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Keskusta on kuitenkin vastustanut tätä ajatusta.

Sipilä: Eduskunta käyttää tarvitsemansa ajan

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan eduskunta käyttää sote-uudistuksen käsittelyssä tarvitsemansa ajan.

– Uudistus pitää saada valmiiksi. Se on meidän ykkösasiamme. Eduskunta käyttää sen ajan, kun tarvitsee siihen, Sipilä sanoi tänään.

