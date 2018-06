Ristomatti Hakola oli hetken eksyksissä Jukolan viestissä – ”Meinasi paniikki iskeä”

Suunnistus on kesäisin monille hiihtäjille erinomainen harjoitusmuoto. Sitä se on myös sprinttitykki Ristomatti Hakolalle. Sanavalmis hiihtäjä suoriutui viidennestä Jukolastaan tyydyttävin arvosanoin. Kaveriporukalla kisaan osallistunut Hakola ohitti avausosuudella monta selkää.

– Lähtöpaikkamme ei ollut tietenkään paras mahdollinen, sillä se oli jotain 1 700 ja risat. Laitoin heti paukusta hanan pohjaan. Taktiikkana oli ampaista paukusta kärkeen, Hakola naureskeli tuttuun tapaansa.

Hakola tuli vaihtoon sijalla 847. Eroa kärkeen syntyi vajaat 35 minuuttia.

– Yhdessä kohtaa osuutta en nähnyt ympärilläni ketään muuta. Siinä hetkessä meinasi tulla äitiä ikävä. Ei ollut oikeasti kaukana, että olisi iskenyt kunnon paniikki. Voin kertoa, että reitiltä löytyi syviä suppia. Itse pyörin täysin väärissä supissa.

Jukolan viestillä on kaikesta huolimatta Hakolan sydämessä erityinen paikka.

– Viestin avausosuus on yksi urheilumaailman hienoimmista jutuista. Tapahtuman fiilis on älytön. Kun laittaa lampun päähän ja syöksyy metsään etsimään oransseja lippuja, niin siinä ollaan sportin ytimessä.

Hiihtäjillä on omat sanonnat kesäsuunnistuksesta.

– Mitä kauemmin kesällä metsässä, sitä nopeammin sieltä pääsee talvella pois, Hakola hymyili.

Topi Raitanen löysi vauhtinsa kakkosjoukkueesta

Topi Raitasella, 22, ei ollut tänä vuonna asiaa Helsingin Suunnistajien ykkösjoukkueeseen. Se ei kuitenkaan lupaavan estejuoksijan menohaluja Lahti-Hollola Jukolassa hillinnyt. Suunnistuksen juniorisarjoissa kelpo menestystä niittänyt Raitanen tuli avausosuudelta vaihtoon kahdeksantena. Eroa kärkeen kertyi vaivaiset 21 sekuntia. Miestä harmitti silminnähden se, ettei paikka Helsingin Suunnistajien ykkösryhmässä irronnut.

– Totta kai teki mieli olla ykkösessä, mutta paikka sinne pitää ansaita. Olen suunnistanut keväällä sen verran vähän, että tähän oli tyytyminen. Haen vauhtia kakkosesta. Katsotaan, jos vuoden päästä nousisin pykälän ylöspäin, Raitanen sanoi.

Raitanen viihtyi mainiosti Jukolan ainutlaatuisessa tunnelmassa.

– Jukola yhdistää kansaa. Täällä viihtyvät kaikenikäiset. Ihmiset hakevat elämyksiä, ja Jukolasta niitä saa kosolti. Suunnistushan alkaa olla nykypäivänä jopa trendikästä, Raitanen naurahti.

Raitasella on tuleville Jukola-vuosille ainakin yksi toivomus.

– Joskus haluan tulla avausosuuden jälkeen kärjessä vaihtoon. Se olisi ihan mieluinen meriitti.

Raitasen kesän ehdoton päätavoite on yleisurheilun EM-kisat Berliinissä elokuussa. Raitanen on jo rikkonut EM-rajan 3 000 metrin esteissä.

– Etenen täysin esteiden ehdoilla. Juhannuksen jälkeen edessä on kolme kovaa kisaa. Sen jälkeen pidän harjoitustauon, jolla haetaan sopivaa rytmitystä. Toistaiseksi kaikki näyttää hyvältä, viime keskiviikkona Espoossa 1 500 metrin ennätyksensä (3.45) juossut Raitanen sanoi.

STT

