Robotti auttaa koulusihteereitä aamu- ja iltapäivätoimintahakemusten kanssa Tampereella – käsitellyt keväällä yli 1 500 hakemusta

Tampereella ohjelmistorobotti on antanut koulusihteereille vetoapua koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemusten käsittelyyn, Smart Tampere -kehitysohjelmasta kerrotaan.

Robotti on koodattu tarkistamaan hakemuksista, onko koululaisen mahdollista saada paikka aamu- tai iltapäivätoiminnassa tai molemmissa. Myönteiset päätökset robotti lähettää vanhemmille itse. Muissa tapauksissa robotti lähettää hakemuksen koulusihteerien käsiteltäväksi.

Tänä keväänä robotti on käsitellyt yli 1 500 hakemusta.

STT