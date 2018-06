Ronaldo jahtaa lisäosumia, Iran universumin finaalissa

Monet katseet kääntyvät supertähti Cristiano Ronaldoon, kun Portugali kohtaa jalkapallon MM-kisoissa Moskovassa tänään Marokon.

Portugalin Ronaldo avasi Venäjän MM-kisat iskemällä hattutempun Espanjan verkkoon ottelussa, jossa suurmaat tasasivat pisteet maalein 3-3.

– Tärkeintä on korostaa, mitä joukkueemme teki yhtä MM-kisojen suurinta voittajasuosikkia vastaan, Ronaldo sanoi viitaten Espanja-otteluun.

Ronaldosta tuli vasta neljäs pelaaja, joka on tehnyt maalin neljässä eri MM-turnauksessa. Samalla hän iski uransa 51. hattutempun, ja sattumalta kyseessä oli myös MM-kisahistorian 51. hattutemppu.

Kello 15 alkavassa ottelussa Portugali saa vastaansa Marokon, joka on nuollut haavojaan avausottelun jälkeen. Marokko hävisi avauskamppailunsa Iranille 0-1.

– Mielestäni olemme joukkuevertailussa Marokkoa vahvempia, mutta en väitä ottelusta tulevan helppoa, portugalilaishyökkääjä Andre Silva sanoi.

Marokko piti Iran-ottelussa vastustajaansa selvästi enemmän palloa ja loi ensimmäisen 25 minuutin aikana roppakaupalla tekopaikkoja. Sen jälkeen Iran puolusti vastustajansa vahvuudet tehokkaasti pois.

Hallitseva Euroopan mestari Portugali ottaisi voitolla ison askeleen kohti pudotuspelejä.

Suarezille tasaluku täyteen

Toisessa B-lohkon tämänpäiväisessä ottelussa Iran ja Espanja iskevät yhteen Kazanissa. Ottelu alkaa kello 21, ja Espanja on selvä ennakkosuosikki.

– Jos Marokko-ottelu oli meille kuin MM-finaali, Espanja-peli on meille kuin universumin finaali, Iranin päävalmentaja Carlos Queiroz luonnehti.

Iran ei ole koskaan voittanut MM-kisoissa eurooppalaista vastustajaa. Ennen Venäjän turnausta Iranin ainoa MM-pelin voitto oli vuoden 1998 kisoista, joissa se kukisti Yhdysvallat.

A-lohkossa Uruguay kohtaa Saudi-Arabian Rostovissa kello 18 alkavassa kamppailussa. Avauspelissään Egyptin kaatanut Uruguay on ottelun suosikki, sillä Saudi-Arabia jäi Venäjän jalkoihin peräti 0-5.

Hyökkääjätähti Luis Suarez saanee Saudi-Arabia-kamppailussa täyteen 100 maaottelua Uruguayn paidassa.

STT

