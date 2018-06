Ruotsissa Malmön ampumisessa on kuollut ainakin kaksi ihmistä

Ruotsissa Malmössä ainakin kaksi ihmistä on kuollut eilisiltaisessa ampumavälikohtauksessa, kertoo Malmön poliisi verkkosivuillaan. 18-vuotias mies ja 29-vuotias mies kuolivat sairaalassa.

Poliisin mukaan ampumisen takia yhteensä kuusi ihmistä on saapunut sairaalaan. Osa haavoittuneista kuljetettiin sairaalaan ambulansseilla ja osa saapui sinne yksityisautoilla, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Tapauksia tutkitaan murhina ja murhanyrityksinä.

Poliisi on vaitonainen mahdollisesta tekijästä tai tekijöistä. Poliisi sanoo kuitenkin uutistoimisto TT:lle, ettei ihmisten ole syytä olla huolissaan. Aftonbladetin mukaan poliisi ei ole ottanut ketään kiinni.

TT kertoo, että ampuminen tapahtui internetkahvilan ulkopuolella. Poliisi kertoo uutistoimistolle, että joku ampui tai jotkut ampuivat kahvilasta ulostulleita ihmisiä autosta tai muusta nopeasti liikkuvasta kulkuneuvosta.

Aftonbladetin mukaan poliisi etsii tummaa autoa.

Poliisi saapui tapahtumapaikalle kaupungin keskustaan noin kello kahdeksalta illalla paikallista aikaa. Tapahtumapaikka sijaitsee Drottningsgatanilla lähellä oikeus- ja poliisitaloja. Poliisin tekniikka tutkii paikkaa edelleen ja toivoo asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä.

