Ruotsi on päättänyt hyväksyä Nordstream 2 -kaasuputkihankkeen Itämerellä, kertoo teollisuusministeri Mikael Damberg.

Putki kulkisi Venäjältä Saksaan. Suomi ja Saksa ovat jo hyväksyneet hankkeen. Tanskan pitää vielä päättää asiasta.

Nordstreamin omistaa pääosin venäläinen Gazprom, mikä on herättänyt huolta turvallisuudesta Ruotsissa. Ruotsissa on nostanut erityisesti huolta se, että ruotsalaisten satamien käyttö putkien asentamiseen voisi heikentää turvallisuutta.

STT

