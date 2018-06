Ensi viikolla on luvassa sadetta ja tuulta ympäri maata, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo STT:lle. Lisäksi luvassa on ukkoskuuroja ainakin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Tuovisen mukaan juhannussäätä on vielä hankala ennustaa, mutta vaikuttaa siltä, että viikonloppuna sää on viileää ja sateista. Viikon sateet saattavat mahdollistaa sen, että maastopaloriski madaltuu, ja kuivuus ei olisi este juhannuskokoille ja grillailulle.

STT