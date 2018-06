Saarikko: Hallituksen tavoite edelleen antaa sote-vastine alkavalla viikolla

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että hallituksella on edelleen tavoitteena antaa vastineensa perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslausuntoon alkavalla viikolla.

– Reformiministerit, keskusta ja kokoomus puoluekokouksista palattuaan, huomenna aamulla aikaisin jatkavat työtä, Saarikko sanoi sunnuntaina Sotkamossa.

Saarikon mukaan virkamiehet ovat tehneet vastineen kanssa töitä koko viikonlopun.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) lupaili muutama päivä sitten, että valmista olisi jo alkuviikosta. Saarikko ei tarkemmin avaa sitä, missä vaiheessa neuvottelut ovat esimerkiksi poliittisesti kinkkisestä valinnanvapauden vaiheistamisesta.

– Mallia työstetään. Ratkaisuhakuisesti, tehokkaasti ja yhteistyökykyisesti olemme edenneet, Saarikko sanoi.

Risikon aikatauluarvio ”varmasti realistinen”

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) sanoi lauantaina julkisuuteen, että sote-äänestyksiä ei millään ehditä pitää ennen eduskunnan kesälomia, vaan ne venyvät syksyyn. Tätä on taustakeskusteluissa uumoiltu jo pidemmän aikaa.

– On kai selvää, ettei se hallituksen alkuperäisen tavoitteen mukaista ollut aikataulun suhteen. Mutta pitää erottaa tämän mittaluokan uudistuksessa, että tärkeintä on, että se tulee valmiiksi ja että se saadaan käsiteltyä huolellisesti, Saarikko sanoo.

Hänen mukaansa hallituksen toiveissa luonnollisesti on, että asiassa kyettäisiin toimimaan ripeästi, joskin eduskunnan ehdoilla.

– Minusta puhemiehen arvio on sellainen, joka on varmasti realistinen, Saarikko sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että eduskunnalta saataisiin hahmotelma siitä, millä aikataululla eduskunta ja erityisesti sosiaali- ja terveysvaliokunta pystyy asian käsittelemään.

Saarikon mielestä vuosien epävarmuus ja poliittiset ristiriidat eivät varmasti ole lisänneet luottamusta uudistukseen, mikä näkyi Alma Median perjantaina julkistetussa kyselyssä. Sen mukaan liki puolet suomalaisista haluaisi hylätä koko uudistuksen.

– Siksikin on tärkeää saada se valmiiksi, jotta voimme selkeämmin kansalaisille viestiä uudistuksen sisällöstä. Viime viikothan olemme keskustelleet aikatauluista ja prosesseista, Saarikko sanoo.

STT

