Saarikko: Sote-linjausten aikataulua ei sidota puoluekokouksiin

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ei vielä uskalla luvata päivää, jolloin hallitus saa valmiiksi vastineensa, jonka pohjalta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pystyy tekemään korjauksia valinnanvapauslakiesitykseen.

Saarikko sanoi STT:lle tiistaina, että reformiministereille ja virkakunnalle on sovittu nyt joka päivälle pitkiä kokouksia, joissa käydään kokonaisuutta yhdessä läpi. Näin edetään aina viikonloppuun asti, jolloin ovat vuorossa keskustan ja kokoomuksen puoluekokoukset.

– Aikataulua ei sidota puoluekokouksiin. Tässä on paljon sellaista työtä, joka tehdään virkavalmisteluna, ja aikataulujen reunaehdot tulevat myös siitä, miten virkakunta saa tätä valmisteltua, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa vastineen tekeminen menee kuitenkin nyt kaiken edelle ja muut työt on laitettu sen vuoksi sivuun.

”Myös poliittista ruutia” – ratkaisut silti löydettävissä

Saarikon mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto sisälsi monentasoisia kohtia, joista osa oli kynnyskysymyksiä ja joihinkin, kuten valinnanvapauden aikatauluun, sisältyy myös ”poliittista ruutia”.

– On teknisesti työläämpiä ja sitten selkeästi poliittista pohdintaa vaativia kohtia, Saarikko sanoi.

– Ratkaisut ovat löydettävissä. Ja hallituksen halu viedä tämä uudistus maaliin on vahva.

Hän ei halua arvioida, miten uudistukseen vaikuttaa se, jos eduskunnan työ venyy syksylle.

– Se tieto pitää tulla eduskunnasta, päädytäänkö sellaiseen ratkaisuun. Sitten hallitus tietysti toimii sen mukaisesti.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli aikatauluasiaa tiistaina. Käytännössä eduskunta tarvitsee kuitenkin hallituksen vastineen arvioidakseen, onko sote-paketti mahdollista saada valmiiksi vielä ennen lomia.

Verkkouutiset: Maakunta- ja eduskuntavaalien yhdistämiselle vihreää valoa

Uudistuksen aikataulun myötä epäselvä on tällä hetkellä myös maakuntavaalien ajankohta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi Ylen A-studiossa maanantaina, että vaalisuman välttämiseksi olisi periaatteessa mahdollista yhdistää eduskunta- ja eurovaalit.

Vaalien yhdistämisestä on puhuttu viime aikoina paljon, ja puoluesihteerit ovat pohtineet asiaa useaan otteeseen. Sipilän väläyttämän vaihtoehdon on torpannut SDP, ja siihen liittyy muitakin ongelmia.

Eduskuntavaalit pitäisi käytännössä lykätä toukokuulle eurovaalien yhteyteen. Tähän tarvittaisiin esimerkiksi perustuslakivaliokunnan näkemys siitä, voiko eduskunta pidentää omaa toimikauttaan ja käytännössä lyhentää seuraavan eduskunnan toimikautta.

Keskustalle puolestaan ei ole käynyt maakuntavaalien yhdistäminen eduskuntavaaleihin. Verkkouutiset kertoi tiistaina, että enemmistölle eduskuntapuolueista kävisi näiden kaksien vaalien pitäminen samaan aikaan huhtikuussa 2019. Tätä mieltä ovat siniset, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja KD.

https://www.verkkouutiset.fi/enemmisto-puolueista-haluaa-maakuntavaalit-eduskuntavaalien-yhteyteen/

STT

Kuvat: