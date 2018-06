Sähkökatkos on sulkenut Hampurin kansainvälisen lentoaseman – ”Ongelmaa korjataan”

Laaja sähkökatkos on sulkenut Hampurin kansainvälisen lentoaseman.

– Teemme parhaamme korjataksemme ongelman mahdollisimman pian, lentoaseman edustaja sanoo.

Matkustajia kehotetaan olemassa yhteydessä lentoyhtiöönsä ennen kun he lähtevät lentoasemalle.

Lentoaseman nettisivuilla lukee, että asema on tällä hetkellä täysin kiinni sähkökatkoksen takia. Lentoasema on tyhjennetty ihmisistä, ja koneet eivät saa laskeutua tai lähteä.

Hampurin lentoasema on viidenneksi suurin Saksassa. Se palvelee yli 17 miljoonaa matkustajaa vuodessa.

https://www.hamburg-airport.de/en/index.php

STT

