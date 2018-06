Sähköt poikki noin 14 000 kotitaloudelta

Voimakas tuuli on katkonut sähköjä ympäri Suomea. Kello kahden jälkeen yöllä sähköt olivat poikki noin 14 000 kotitaloudelta, ilmenee Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.

Sähköjä oli kahden aikaan poikki noin 60 paikkakunnalla. Eniten sähkökatkoja oli Itä-Suomessa ja Järvi-Suomessa.

Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen Etelä-Karjalaan, Etelä-Savoon, Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen. Näillä alueille tuuli voi olla mahdollisesti vaarallinen.

Muun muassa Etelä-Savon pelastuslaitokselta kerrotaan, että sen alueella on ollut perjantain puolen päivän ja puolen yön välillä yhteensä 57 tuulen tai myrskyn aiheuttamaa vahingontorjuntatehtävää. Suurin osa näistä tehtävistä on ollut tielle ja sähkölinjoille kaatuneiden puiden aiheuttamia.

Etelä-Savon pelastuslaitos ennakoi, että tuulen voimistuessa yön ja aamun aikana on odotettavissa, että vahingontorjuntatehtäviä tulee vielä joitakin lisää aamun valjetessa ja ihmisten lähtiessä liikkeelle.

http://www.xn--shkkatkokartta-5hb40a.fi/#/nyt

STT

