Salossa on noin 450 taloutta ilman sähköä. Carunan häiriökartan mukaan eniten asiakkaita on sähköttä Perniön asemanseudulla ja Kiskon Vilikkalassa.

Ilmatieteen laitos on antanut muun muassa Varsinais-Suomeen tuulivaroituksen maa-alueille. Sen mukaan luoteistuuli on voimakasta iltapäivästä alkaen. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Tuuli on kaatanut yksittäisiä puita laajalla alueella, mistä seuraa sähkökatkoja.