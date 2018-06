Saksa ja Ranska etsivät yhteistä linjaa ennen EU-huippukokousta

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapaavat tänään Mesebergin linnassa Saksassa tarkoituksenaan valmistella ensi viikon huippukokousta. EU:n johtovaltioiden odotetaan tulevan ulos kokouksesta yhteisellä näkemyksellä maahanmuutosta ja talous- ja rahaliiton uudistuksista.

Saksan hallituksen horjuminen lisää Merkelille paineita löytää EU:n laajuinen ratkaisu turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. CDU:n pieni hallituskumppani CSU on antanut Merkelille kaksi viikkoa aikaa löytää eurooppalainen ratkaisu tai baijerilainen sisäministeri Horst Seehofer laittaa turvapaikanhakijoilta rajan kiinni.

EU-maat etsivät ratkaisua maahanmuuttoon verrattain rauhallisella hetkellä, koska tulijoiden määrä on vähentynyt huomattavasti.

Maahanmuuttokriisin eturintamassa olevaan Italiaan on tänä vuonna saapunut 15 500 siirtolaista meren yli, kun viime vuonna määrä oli tähän mennessä 66 700.

Asenteet Italiassa ovat silti edelleen tiukentuneet. Italian uuden populistihallituksen päätös olla vastaanottamatta Aquarius-pelastuslaivaa on kiristänyt EU-maiden välejä. Turvasatamaa ei löytynyt myöskään Maltalta, vaan alus rantautui lopulta viikonloppuna Espanjaan.

Reilun 600 hätää kärsivän käännyttäminen on tulkittu viestiksi paitsi kotimaan äänestäjille, mutta myös muille EU-maille, jotka valmistautuvat tekemään päätöksiä turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta ensi viikon huippukokouksessa. Italia on toistuvasti vaatinut, että EU-maiden on kannettava yhdessä vastuuta, jos Eurooppaan kohdistuu poikkeuksellinen maahanmuuttokriisi.

Useat keskisen EU:n maat, muun muassa Unkari ja Puola vastustavat ajatusta vastuun jakamisesta.

Turvapaikkajärjestelmän uudistamisen asetelmat ovat olleet samat jo kaksi vuotta.

