Saksa yrittää toistaa Italian ja Brasilian tempun – jätit tarraavat tiukasti jalkapallon MM-pokaaliin

– Meitä jahdataan kovempaa kuin koskaan aiemmin. Tarvitsemme lähes yli-inhimillisiä voimia, jos haluamme yltää maailmanmestareiksi, Saksan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Joachim Löw sanoi hiljattain uutistoimisto AFP:lle.

Löwin värikkäässä kommentissa on vinha perä, sillä miesten MM-tittelin uusiminen on ollut erittäin vaikeaa. Temppuun ovat yltäneet vain Italia (1934 ja 1938) sekä Brasilia (1958 ja 1962).

Suuri yllätys Saksan mestaruus ei olisi, sillä maa on Venäjän MM-kisojen isoja voittajasuosikkeja. Kesäkuun 14. päivä alkavan turnauksen muita vahvoja mestariehdokkaita ovat Brasilia, Espanja, Ranska ja Argentiina – kaikki perinteisiä jalkapallojättejä.

Saksan MM-valmistautuminen ei ole sujunut odotetusti, sillä se ei ole voittanut yhtään viidestä viime pelistään. Löwillä on joka tapauksessa käytössään miehistö, joka pursuaa laatua ja leveyttä.

Pureeko Messin magia?

Myös edellisten kisojen hopeamaalla Argentiinalla on jalkeilla nimekäs nippu. Etenkin joukkueen hyökkäys herättää kunnioitusta ja pelkoa, sillä Lionel Messi, Paulo Dybala, Sergio Agüero ja Gonzalo Higuain eivät esittelyitä kaipaa.

Joukkueen kysymysmerkki on maalivahtipeli, sillä kokenut Sergio Romero on loukkaantumisen vuoksi sivussa.

Messi on voittanut seurajoukkueessaan kaiken, mutta maailmanmestaruutta ei ole irronnut. Paineet Messin hartioilla ovat jälleen suuret, sillä argentiinalaisten katseet kääntyvät ensimmäisenä häneen.

– Kaikkea vastuuta ei voi kaataa Messille, sillä mitä järkeä muiden pelaajien muutoin olisi edes olla kentällä. Jokaisella pelaajalla on vastuunsa, jopa heillä, jotka eivät saa paljoa peliaikaa, takavuosien argentiinalaistähti Claudio Caniggia muistutti Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan haastattelussa.

Argentiina ei loistanut Etelä-Amerikan karsinnoissa, mutta Brasilia jyräsi ylivoimaisesti. MM-kisoihin valmistavissa otteluissaan Brasilia on vakuuttanut, ja monet vedonlyöntiyhtiöt ovat nostaneet maan suurimmaksi mestarisuosikiksi.

Saksan ex-maajoukkuepelaaja Dietmar Hamann kuuluu ryhmään, joka uskoo Argentiinan, Brasilian tai Espanjan vievän ykkössijan. Saksan mahdollisuuksiin hän ei usko.

– Tasomme saattaa olla laajempi kuin neljä vuotta sitten, mutta mielestäni avausmiehistömme ei ole parempi. Olisin todella yllättynyt mestaruuden uusimisesta, Hamann luonnehti Saksan joukkuetta Gulf News -lehdelle.

Joko on Belgian vuoro?

Menestystä voi odottaa myös etenkin Belgialta ja Englannilta. Sanansa on sanottavanaan myös hallitsevalla Euroopan mestarilla Portugalilla.

Belgian jättipottia on odotettu hyvä tovi, sillä maasta on tullut 2010-luvulla pitkä lista huippupelaajia.

Muista suosikeista poiketen Belgia ei ole koskaan voittanut MM-kisoissa kultaa tai edes mitalia. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku ja muut belgialaistähdet yrittävät panna tuon tilaston uusiksi.

Englannissa odotukset ovat lähes aina korkealla, mutta tällä kertaa puhe on ollut varovaista. Englannilla on matkassa lahjakas mutta nuori joukkue, ja lukuisat arvokisapettymykset ovat muistissa.

Englannin toistaiseksi ainoa MM-titteli on vuoden 1966 kotikisoista, joten mestaruusodotus on kestänyt todella pitkään.

MM-historiassa turnauksen isäntämaa on juhlinut ykkössijaa kuudesti.

Listaan tuskin tulee nyt uutta nimeä, sillä harvat uskovat Venäjän menestysmahdollisuuksiin.

