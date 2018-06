Saksalaisviranomaiset määräsivät Audin poistamaan päästöhuijausjärjestelmät 60 000 autosta

Saksan liikennevirasto KBA on määrännyt autovalmistaja Audin vetämään takaisin noin 60 000 dieselautoa, joihin on asennettu saastepäästömittauksia huijaavia järjestelmiä.

KBA:n mukaan järjestelmät on poistettava ja autot muutettava säännösten mukaisiksi.

Autoihin on asennettu ohjelmistoja ja fyysisiä osia, jotka saavat autot näyttämään testeissä ympäristöystävällisemmiltä kuin tosielämässä.

Liikenneviraston määräys koskee automalleja Audi A6 ja A7. Audi lakkasi myymästä joitakin versioita näistä malleista toukokuun alussa havaittuaan omituisuuksia niiden ohjelmistoissa. KBA käynnisti oman selvityksensä testitulosten manipuloinnista samoihin aikoihin.

Edellisen vastaavantyppisen huijauksen tultua ilmi Saksan viranomaiset varoittivat aiemmin tänä vuonna Mercedes-Benzin omistavaa Daimleria ja Audin omistavaa Volkswagenia siitä, että suuria määriä autoja voitaisiin joutua vetämään takaisin.

Takaisinvedettävistä autoista noin 33 000 on Saksassa ja loput muualla EU-alueella.

Audi on ollut päästöhuijausskandaalin polttopisteessä sen jälkeen, kun yhtiö vuonna 2015 tunnusti asentaneensa päästötestejä huijaavia ohjelmistoja 11 miljoonaan dieselautoon. Joidenkin autojen typpioksidipäästöt olivat jopa 40 kertaa sallittuja rajoja korkeampia.

