Salo IoT Campukselle vuokrattavia työtiloja

Salo IoT Campukselle on avattu uusi coworking-tila Siilo. Siilossa voi työskennellä päiväpassilla ilman ennakkovarausta, mutta saatavilla on myös kuukausijäsenyys, nimetty työpiste tai oma työhuone.

– Coworking on joustava tapa työskennellä Salo IoT Campuksella. Siilo tarjoaa kaiken tarpeellisen tehokkaaseen työpäivään sekä tilaisuuden tulla jäseneksi kampuksen aktiiviseen yhteisöön, sanoo Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula tiedotteessa.

Joustavasti saatavilla olevia työpisteitä on 45, joiden lisäksi tilasta löytyy kahdeksan vuokrattavaa työhuonetta, neuvotteluhuoneita, muutama puhelinkoppi, pieni kahvittelualue, biljardipöytä sekä oma alue rennompaan työskentelyyn.