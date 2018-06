Vain elämää -artisti, rap-tähti Nikke Ankara esiintyy torstain Iltatorilla. Esiintyminen alkaa kello 18:30.

Nikke Ankara julkaisi huhtikuussa toisen albuminsa Ootsä nähny Nikkee?

Vain elämää -ohjelma laajensi miehen faniyleisöä. Monelle tuntematon räppäri soitti ohjelmassa ensin suutaan ja flirttaili, mutta biisien myötä miehestä löytyi herkempi puoli. Esimerkiksi uuden levynsä kappale Rikkinäinen prinsessa on kertomus nuoresta naisesta, jolle ei tunnu löytyvän paikkaa maailmassa. Laulu on tositarina Nikke Ankaran ystävän elämästä.

Artisti nähdään kesäkuussa myös Paimiossa Jokipuisto-tapahtumassa. Se pidetään 30. kesäkuuta.

Iltatori-iltaa isännöi Lounea.

ENNEN Nikke Ankaraa lavalle nousee Salon Nuorkauppakamarin edustajia avaamaan Salon Positiivisimman 2018 -kilpailun. Positiivisimmat-kisan ehdokkaat julkistetaan tässä tilaisuudessa iltakuuden jälkeen.

Tänä vuonna salolaiset ovat itse saaneet vaikuttaa ehdokkaisiin antamalla oman ehdotuksensa positiivisimmasta henkilöstä. Nuorkauppakamarin mukaan ehdotuksia tuli reilusti ja raati on valinnut varsinaiseen äänestykseen kuusi finalistia. Heistäeniten yleisöääniä saanut ehdokas voittaa Vuoden positiivisimman salolaisen tittelin.

Finalistit on valinnut raati, johon kuuluivat Tarja Hiltunen Suvisalo ry:stä, Ville Pohjonen Salon Seudun Sanomista, Tina Kesälä Hotel Fjalarista, Riikka Nurmi Salon kaupungilta ja Milla Forsman Salon Nuorkauppakamarista.

Salon Seudun Sanomat kuvaa ja esittelee ehdokkaat lehdessä.

Äänestysaika on 15.6.–22.7. Äänestää voi sähköisesti sekä perinteisellä lippuäänestyksellä. Äänestyspaikkoina ovat Salon K-Citymarket, Kauppakeskus Plaza, Prisma Halikko, Herkku ja Lahja Murena, Virtasenkauppa.fi, K-Market Enola ja Hifitalo.

Viime vuonna tittelin sai Neljänsuora-yhtyeen solisti Antti Ketonen.

Vuoden positiivisin voi olla nuori tai vanha, mies tai nainen, alkuperäinen salolainen tai myöhemmin paikkakunnalle muuttanut, eläkeläinen tai peruskoululainen, johtaja, hoitaja tai opettaja – hänen ammatillaan ei ole väliä. Tärkeää on, että hänessä on jotakin sellaista innokkuutta, ahkeruutta ja esimerkkiä, josta muut voivat ottaa mallia. Palkinnon voi saada myös organisaatio, seura, yritys tai jokin ilmiö, joka on vaikuttanut ympäristössään positiivisella tavalla.

ILTATORILLA kuullaan myös LP Viestin terveisiä viikonlopun Salo Open beach volley -turnauksesta, joka pelataan perjantaista alkaen Salon torilla. Tapahtuman rakennustyöt alkavat heti, kun Iltatori päättyy iltayhdeksään mennessä. Torille tuodaan esimerkiksi hiekkakuormia.

LP Viesti järjestää Salossa aikuisten SM-kiertueen osakilpailun 15.–17. kesäkuuta. Salo Open -nimellä pelattava turnaus avaa samalla tulevan kesän SM-kiertueen, jonka muut osakilpailut pelataan heinäkuussa Vaalassa, Helsingissä ja Sastamalassa. Kiertue huipentuu elokuussa Jyväskylässä käytävään SM-lopputurnaukseen.

Salo Openin pääkenttä tulee torin esiintymislavan viereen, ja muut kolme kenttää ovat torin ympyräparkissa.

– Hiekkaa levitetään 800 tonnia, ja sitä laitetaan kisa-alueelle 40 senttiä paksuksi kerrokseksi. Hiekka kuljetetaan torille Perniöstä, LP Viestin toiminnanjohtaja Elina Käsnänen kertoi Salkkarille toukokuussa.

SALO OPENIN lauantai sisältää myös yhden näytösottelun, jossa LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen ja Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna kohtaavat LP Viestin entiset huippupalloilijat Kaisa Nymanin ja Anna Czakanian. Kumpikin heistä on jo lopettanut uransa.

Tomi Lemminkäinen on niittänyt beach volleyssa aikoinaan menestystä, sillä hän sijoittui Mikko Pyrhösen kanssa SM-hopealle vuonna 1995.

Iltatapahtumissa menoa vauhdittavat perjantaina paikallinen Toyotan Takavalot ja Hyvä kysymys sekä lauantaina X-factorissakin mainetta niittänyt salolainen 6G ja bilebändi Gringo.