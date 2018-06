Salon torille katetaan Taiteiden Yänä jättipiknik

Salon syyskuinen Taiteiden Yä -tapahtuma tuo Salon torille jättipiknikin. Se on tarkoitettu kaikenlaisille toimijoille ravintoloista urheiluseuroille.

Järjestäjien tavoitteena on täyttää tori ruoka- ja herkkumyyjillä.

– Pop up -ravintola on mainio tapa kerätä rahaa vaikkapa luokkaretkeä varten. Ruokatori on varmasti elämys kaikille osallistujille, sanoo toritapahtumaa organisoiva Jessica Blomberg tapahtuman tiedotteessa.

Taiteiden Yän suunnitelmat ovat täsmentyneet muiltakin osin.

Tähän mennessä Taiteiden Yän ohjelmaa ovat ilmoittaneet järjestävänsä esimerkiksi Taidemuseo Veturitalli, Kultturikeskus Villi, Elektroniikkamuseo ja Bio-Salo. Torin esiintymislavalla musisoivat paikalliset kuorot ja bändit.

Salon pääkirjaston kirjastoauto juhlii 50-vuotista taivaltaan torilla ”työn merkeissä” eli kaupunkilaiset voivat lainata kirjastoautosta kirjoja iltakymmeneen asti.

Ohjelma ja yhteistyökumppanit täsmentyvät kesän kuluessa. Tapahtuman pääorganisoija on EtnoSalo ry, jona puheenjohtajana toimii Sanna Jousi.

Taiteiden Yä Salon keskustassa torstaina 6.9.2018