Salontekeväisyystalkoita iltatorin ja torilavan täydeltä

Iltatorin teemana ja isäntänä oli tällä kertaa Salontekeväisyystalkoot. Vähän yli yksivuotiaan kansalaisliikkeen tavoitteena on parantaa Salon hyvinvointia, työllisyyttä ja yleistä viihtyvyyttä. Ja tähän Salontekeväisyystalkoot tarjoilee yksinkertaista reseptiä: pidetään vero- ja ostosmarkat Salossa ja täytetään torikassit paikallisilla tuotteilla!

Salontekeväisyystalkoihin osallistui myös illan salolainen esiintyjä, rockpainotteista bilemusiikkia soittava orkesteri nimeltä Wire. Sen esiasteet juontavat juurensa Moision yläasteelle ja kauas 1990-luvulle.

– Kelailin itsekin, mitä tämä keikka meille merkitsee. Salo on yhä eittämättä Wiren kotipesä, vaikka osa muualla asuukin, kertoo rumpusettiään ennen keikkaa kasaava Jesse Rautsalmi.

Rautsalmen salolaisuus tulee kuulemma työmaalla esille usein.

– Olen töissä tunnettu siitä, että ehdottoman häpeilemättä markkinoin Saloa ja sen tapahtumia.

Wiren laulusolisti Julia Vuorisella on Saloon tuore ja samalla sangen imarteleva vinkkeli. Bändin päälaulusolistina puolisentoista vuotta laulanut Vuorinen asuu Lahdessa, mutta Salo on tullut jo tutuksi.

– Minusta Salo on ollut aina ihana kaupunki! Toivon, että kaikki ihmiset hoksaavat sen ja osaavat arvostaa pikkukaupungin monipuolista tarjontaa. Ja sijaintikin on aivan loistava, Vuorinen hehkuttaa.

Wire soitti iltatorilla nyt ensimmäistä kertaa. Miltä Vuorisesta tuntuu esiintyä samalla lavalla, jonne kipuaa reilun kuukauden päästä rock-ikonit Michael Monroe ja Sam Yaffa bändeineen?

– Mielettömältä!

