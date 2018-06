Sanomasta STT:n suuromistaja – Alma ja TS-yhtymä luopuvat omistuksistaan

Sanoma Media Finland ostaa Alma Median ja TS-Yhtymän omistamat Suomen Tietotoimiston (STT) osakkeet, tiedottaa Sanoma. Kaupan myötä Sanoman omistusosuus uutistoimistosta kasvaa 75,4 prosenttiin. Samalla Helsingin Sanomat palaa STT:n uutispalvelun täydeksi asiakkaaksi.

Kauppa ei vaikuta välittömästi Alma Median ja muun muassa Turun Sanomia kustantavan TS-Yhtymän asiakkuuteen.

Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalstan mukaan kaupan takana on halu säilyttää jatkossakin Suomessa kansallinen uutispalvelu. Hänen mukaansa yhteisen uutispalvelun säilyttäminen parantaa mediayritysten toimintaedellytyksiä.

– Perusuutistoiminnassa tiettyjen asioiden yhdessä tekeminen tuo tehokkuutta. Tietty osa ei erottele toimijoita, mutta se täytyy tehdä. Näin kukin brändi voi keskittyä niihin asioihin, millä haluaa erottua, Kalsta sanoo.

STT:n uutispalvelun haastava tilanne on ollut media-alan keskusteluissa esillä jo pitkään. Valtion lisätalousarviossa STT:lle myönnettiin toukokuussa kertaluonteinen, tämän vuoden toiminnan turvaamiseen tarkoitettu 1,5 miljoonan euron muutoskauden tuki. Tuen ehtona on, että omistajat laativat suunnitelman yhtiön talouden vakauttamisesta.

Uutispalvelua lukuun ottamatta STT:n muut yksiköt Lehtikuva ja Viestintäpalvelut ovat jo sellaisenaan kannattavaa liiketoimintaa.

– Tavoitteena on tehdä myös uutispalvelusta kannattavaa. Yksi selkeä pääomistaja selkeyttää toiminnan kehittämistä ja ohjaamista, Kalsta sanoo.

STT on jatkossakin oma yrityksensä

Kalsta kuitenkin muistuttaa, että Sanoma ei tule puuttumaan STT:n journalistiseen linjaan. Hänen mukaansa tarkoitus ei ole, että STT typistyisi Sanoman rengiksi.

– STT on jatkossakin erillinen yritys ja palvelee koko mediakenttää, Kalsta sanoo.

Tällä hetkellä STT:n uutispalvelulla on reilut 30 asiakasta, muun muassa maakuntalehtiä ja valtakunnallisia medioita. Myös Yle palasi STT:n uutispalvelun asiakkaaksi reilu vuosi sitten.

Kannattavuutta haetaan Kalstan mukaan asiakkaiden tarpeita kartoittamalla ja niitä palvelemalla.

– Ensireaktiot ovat olleet positiivisia. Alamme kartoittaa tarpeita elokuussa.

Kaupan myötä Keskisuomalaisesta tulee STT:n toiseksi suurin omistaja.

– Olemme sitoutuneet STT:n kehittämiseen ja uskomme uuden omistusjärjestelyn parantavan ja selkiyttävän yhtiön toimintaedellytyksiä, sanoo Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi tiedotteessa.

”Järjestely selkiyttää toimintaa”

STT:n vastaava päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mika Pettersson toteaa, että uusi omistusjärjestely selkiyttää toimintaa ja antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa edelleen.

– Sanoma on sitoutunut yhdessä STT:n kanssa kehittämään yhtiötä ja hakemaan uutispalvelulle kestävää taloudellista pohjaa, Pettersson sanoo.

Pettersson kertoo olevansa tyytyväinen järjestelyyn.

– On ilahduttavaa, että Helsingin Sanomat palaa uutispalvelun täydeksi asiakkaaksi, Pettersson sanoo.

STT

Kuvat: