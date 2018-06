Satoja pelastettuja siirtolaisia jumissa aluksella Välimerellä – Italia ja Malta eivät suostu ottamaan alusta vastaan

Yli 600 Välimereltä lauantaina pelastettua siirtolaista odottaa pääsyä satamaan Sisilian ja Maltan välillä. Sekä Italia että Malta ovat kieltäytyneet ottamasta alusta vastaan.

Italian uusi sisäministeri Matteo Salvini on vaatinut Maltaa ottamaan siirtolaiset vastaan ja vaatinut, että maa lopettaa ”toiseen suuntaan katsomisen” kansainvälisten sopimusten ja ihmishenkien suojelun suhteen. Malta on vastannut Italialle toimivansa täysin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

– Tämän takia Malta ei päästä kyseistä alusta satamiinsa, maan hallinnon tiedotteessa sanottiin.

Uutistoimisto AFP:lle tilannetta kommentoinut Maltan hallinnon tiedottaja sanoi, että siirtolaiset pelastettiin Libyan alueella ja pelastusoperaatio koordinoitiin Roomasta, minkä takia Maltalla ei tiedottajan mukaan ole laillisia velvoitteita ottaa siirtolaisia vastaan.

Merellä jumissa olevalla Aquarius-aluksella on arvioitu olevan lähes 630 siirtolaista. Italia on kertonut lähettäneensä alukselle lääkäreitä valmiiksi varmistamaan, että kaikki aluksella mahdollisesti lääketieteellistä apua tarvitsevat saavat sitä.

Italialaismedia myös kertoi aiemmin, että Salvini uhkaa sulkea pääsyn maan satamiin siirtolaisilta, jos Malta ei toimi Aquarius-aluksen suhteen.

STT

