SDP:n Lindtman sotesta: Hallituksessa pahemman kerran pasmat sekaisin

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtman arvostelee hallituksen päätöstä jättää luottamus mittaamatta eduskunnassa sote-uudistuksen lykkääntymisen takia. Lindtmanin mukaan hallitus joutui selvästi perääntymään asiassa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) aikoo viedä asian eduskunnan suureen saliin huomenna pääministerin ilmoituksena. Tämä tarkoittaa, että kansanedustajat voivat keskustella sote- ja maakuntauudistuksesta, mutta hallituksen luottamuksesta ei äänestetä.

Vielä eilen Ylen haastattelussa Sipilä piti mahdollisena, että hallitus saattaisi antaa asiasta eduskunnalle tiedonannon. Tällöin hallituksen luottamuksesta olisi voitu äänestää suuressa salissa.

– Näyttää siltä että hallituksessa on pahemman kerran pasmat sekaisin, Lindtman kommentoi eduskunnassa.

Hallitus perustelee ratkaisuaan aikataulusyillä. Tiedonantoa seuraava luottamusäänestys olisi kuitenkin voitu yhtä lailla järjestää tällä viikolla, mahdollisesti jo torstaina. Pääministeri Sipilä on lähdössä torstaina EU-huippukokoukseen Brysseliin.

– Jos on aikataulusyitä, ne ovat ilmeisesti enemmän selitysosastoa, Lindtman kommentoi.

Hallituksen luottamus voitaisiin mittauttaa eduskunnassa myös opposition tekemän välikysymyksen kautta. Lindtmanin mukaan SDP ei ole sellaista heti suunnittelemassa. Hän huomauttaa, että valtiovarainvaliokunnasta on jo esitetty hallitukselle epäluottamusta sote-pilotteihin liittyen.

– Se on tällä hetkellä sisällä eduskunnassa. Nyt katsomme tämän päivän ja mikä on hallituksen seuraava liike.

