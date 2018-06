Vihreiden Aalto: Tyrmäävä lausunto, markkinamalli pitää hylätä

Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto luonnehtii perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa tyrmääväksi. Aallon mukaan kyseessä on jo toinen kerta, kun hallituksen valmistelema esitys on perustuslain vastainen ja vaarantaa suomalaisten palvelut.

Aalto katsoo, että koko ongelman alkulähde on kokoomuksen ajama markkinamalli. Hänestä malli pitää hylätä ja siirtää ensi vaiheessa pelkästään sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnille.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen pitää odottaa kokoomuksen ja hallituksen reaktioita, kirjoittaa puolestaan oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne Facebookissa. Hänen mukaansa reaktioiden jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimintakyvystä ja sote-uudistuksen läpiviennistä.

Rinteen mukaan valiokunnan lausunto oli odotetun kaltainen, sillä se kiinnitti huomiota esimerkiksi maakuntien rahoituksen riskeihin ja puutteisiin ihmisten palveluiden näkökulmasta.

STT

Kuvat: