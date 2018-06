Seiväsnaiset kisaavat illalla Turussa: Saako Wilma Murto tuloksen? Ylittääkö Minna Nikkanen jo EM-kisarajan?

Salon seudun seiväshyppytähdet Minna Nikkanen ja Wilma Murto kilpailevat tiistaina Turussa Paavo Nurmi Gameissa.

Nikkanen ja Murto kisaavat kovassa seurassa, sillä mukana on lajin kärkinimi Kreikan Nikoleta Kiriakopoulou. Kiriakopoulou on jo tällä kaudella ylittänyt 472, mutta hänen ennätyksensä on jopa 483. Se on tehty vuonna 2015.

Suomalaiset tähtäävät Turussa EM-kisarajan ylitykseen. Se on 445. Tavoite on kova, sillä Murrolla ei ole vielä tulosta tältä kesältä. Nikkasen kauden alkua taas ovat värittäneet matkustusongelmat.

Maailman ykkösnaisen lisäksi kisassa on mukana myös esimerkiksi Olga Mullina, joka hyppäsi viime kaudella 467.

Seiväskisassa on mukana myös kolmas suomalainen, kauden kärkinainen Saga Andersson. Hän ylitti 435 toukokuun lopussa Hyvinkäällä.

Someron Esan Minna Nikkanen taivutti Saksan Recklinghausenissa kesäkuun ensimmäinen päivä tuloksen 431.

Salon Vilppaan Wilma Murron kauden avaus toukokuussa Salossa meni mönkään. Murto teki kolme epäonnistunutta yritystä avauskorkeudesta 405 Salon uusitulla yleisurheilukentällä.

Murron edellinen kilpailu on viime vuoden heinäkuulta, jolloin hän kilpaili 20-vuotiaiden EM-kisoissa pronssille. Jalkavamman hän sai jo kesäkuussa Paavo Nurmi Gamesissa, jonka jälkeen mystinen vaiva on kiusannut häntä sitkeästi.

Minna Nikkasen osallistuminen kotikaupunkinsa kisoihin sujuu toivottavasti helpommin kuin edellinen kisamatka Saksaan. Matka sai jopa humoristisia piirteitä. Ensin ukkosmyrsky perui Münchenin ja Kölnin välisen lennon ja kun seuraavakin lento lähti myöhässä, ehti Nikkanen valmentajansa Jarno Koivusen kanssa Kölniin vasta puolenyön jälkeen. Kaksikko päätti vuokrata auton ja jäädä Kölniin yöksi.

– Aamulla oli pieni episodi auton kanssa, kun se oli parkkeerattu väärin ja hinattu yöllä pois, Koivunen kertoi SUL:n nettisivuilla.

Kun auto oli haettu takaisin, piti vielä eri lennolla tulleet seipäät hakea lentokentältä. Reilun 100 kilometrin päähän Recklinghauseniin kaksikko ehti vain 75 minuuttia ennen kilpailun alkua.

– Olen onneksi aika nopea valmistautumaan kilpailuun, Nikkanen huokaili.

Naisten seiväskisa Turun urheilupuistossa alkaa kello 20:05. Kisoja voi seurata myös televisiosta TV2:sta.