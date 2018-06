Selvitys Clintonin sähköpostitutkinnasta: Ex-FBI-johtaja Comey rikkoi sääntöjä, mutta ei ollut puolueellinen

Yhdysvaltojen oikeusministeriö arvostelee FBI:n entisen johtajan James Comeyn toimintaa demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin sähköpostien tutkinnassa.

Oikeusministeriön raportin mukaan Comey ei noudattanut kaikkia FBI:n toimintatapoja, vaan aika ajoin rikkoi normeja ”dramaattisesti”. Silti näyttöä ex-johtajan puolueellisuudesta ei löytynyt.

Vaikka Comey ei ollut puolueellinen, hän raportin mukaan heikensi kuitenkin toiminnallaan ihmisten käsityksiä FBI:sta ja oikeusministeriöstä. Mediayhtiö Bloomberg julkaisi Comey-raportista osia torstaina ennen sen virallista julkistamista.

Ilmoitti uudesta tutkinnasta 11 päivää ennen vaaleja

Comey onnistui suututtamaan sekä republikaanit että demokraatit Clinton-tutkintaan liittyneillä ulostuloillaan vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana.

Ensin Comey sanoi lehdistötilaisuudessa heinäkuussa, että Clintonia vastaan ei nosteta syytteitä siitä, että tämä oli käyttänyt yksityistä sähköpostitiliä työasioihin toimiessaan ulkoministerinä.

Lokakuussa oli demokraattien vuoro raivostua, kun Comey ilmoitti vain 11 päivää ennen vaaleja, että FBI tutkii uusia sähköposteja Clintoniin liittyen. Osa demokraateista katsoi, että Comeyn ilmoitus maksoi Clintonille vaalivoiton.

Venäjä-tutkinta raivostutti Trumpin

Comey on puolustanut toimintaansa ja korostanut, ettei FBI voi toimia itsenäisenä ja poliittisesti riippumattomana, jos sen johtaja ottaa päätöksiä tehdessään huomioon toimiensa mahdolliset poliittiset seuraukset.

Vaalien jälkeen Comey on ollut erittäin julkisesti napit vastakkain presidentti Donald Trumpin kanssa, joka antoi hänelle potkut toukokuussa 2017. Trump on sanonut, että FBI:n tutkinta hänen vaalikampanjansa Venäjä-yhteyksistä ”oli hänellä mielessä”, kun hän päätti Comeyn erottamisesta.

Sittemmin Trump on nimitellyt Comeyta muun muassa limanuljaskaksi.

