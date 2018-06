Senaattori McCain: Trumpin päätös lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa on virhe

Yhdysvaltain republikaanisenaattori ja entinen presidenttiehdokas John McCain on arvostellut presidentti Donald Trumpia päätöksestä lopettaa yhteisten sotaharjoitusten pitäminen Etelä-Korean kanssa.

McCainin mukaan tarpeettomien ja vastikkeettomien myönnytysten tekeminen Pohjois-Korealle on Yhdysvaltain edun vastaista ja kehno neuvottelutaktiikka. Hänen mukaansa Trumpin hallinto ”toistaa papukaijan lailla” Pohjois-Korean ja Kiinan propagandaa kutsumalla sotaharjoituksia provokaatioksi.

McCain on useasti aiemminkin kritisoinut Trumpia.

STT

