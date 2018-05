Sikojen ulkonapitokielto alkaa tänään. Kiellolla pyritään suojaamaan sikoja afrikkalaiselta sikarutolta, jota villisiat levittävät. Ruttoa ei ole vielä tavattu Suomessa, mutta sitä on havaittu esimerkiksi Venäjällä ja Baltian maissa. Tauti ei tartu ihmisiin, mutta se on sioille tappava.

Jos sikoja haluaa pitää ulkona, pitää ne suojata tukevalla aidalla niin, että siat eivät pääse kosketuksiin villisikojen kanssa. Aidaksi kelpaa esimerkiksi vanhan aidan tukeminen teräsverkolla tai sähköaidalla. Tästä pitää tehdä myös ilmoitus kunnaneläinlääkärillle.

Sikoja saa edelleen ulkoiluttaa kytkettynä. Kielto ei myöskään koske eläintarhoja.

Suojausvaatimus on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.

STT