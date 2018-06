Siniset koolla Oulussa – Terho kehuu EU:n maahanmuuttolinjauksia

Sinisten puheenjohtaja, eurooppaministeri Sampo Terho kehuu EU:n uutta maahanmuuttolinjausta, joka mahdollistaa EU:n ulkopuolella olevat keskukset turvapaikkahakemusten käsittelyyn.

– Tämä on minun elinaikanani merkittävin käänne humanitaarisessa maahanmuuttopolitiikassa. Ensi kertaa otetaan askel parempaan suuntaan, Terho sanoi. Terhon mukaan käsittelykeskusten perustaminen sekä vähentää järjestelmän väärinkäytön mahdollisuutta että lisää turvallisuutta, kun turvapaikanhakijoiden ei enää tarvitse tehdä hengenvaarallisia Välimeren ylityksiä.

– Tätä nimenomaista uudistusta siniset on Suomessa ensimmäisenä ehdottanut. Siksi olemme iloisia, että tämä on nyt virallisesti tullut EU:n tavoitteisiin, Terho sanoi.

Terho linjasi sinisten näkemyksiä Oulussa, jossa puolueen puoluehallitus- ja valtuusto ovat koolla.

Terhon mukaan EU:n uusi malli on herättänyt heti huolta siitä, mitä tapahtuu niille käsittelykeskuksissa oleville turvapaikanhakijoille, jotka saavat myönteisen turvapaikkapäätöksen. Siksi hän esittää EU-malliin vielä kolmea parannusta. Niistä ensimmäinen vauhdittaisi EU-maiden välistä vapaaehtoista taakanjakoa siten, että jäsenmaa saisi EU:lta korvauksen, jos sijoittaa myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön.

– Samoin perustein voitaisiin etsiä kolmansia turvallisia maita, jotka ottaisivat henkilöitä vastaan EU:n maksamaa korvausta vastaan. Lisäksi käsittelyleirien yhteyteen on luotava riittävän hyviä väliaikaismajoituksia, Terho sanoi STT:lle.

Helsingin Sanomille Terho sanoi myös, että kiintiöpakolaisten määrän kasvattamista tulee harkita vasta sitten, kun EU:n ulkopuolisia käsittelykeskuksia turvapaikanhakijoille on perustettu.

Vaaliliitoista neuvoteltu

Siniset viimeistelevät Oulussa tukun puolueen ohjelmia, jotka julkaistaan ensi viikolla. Ne koskevat muun muassa maahanmuuttoa ja koulutuspolitiikkaa. Ensi kevään vaaleihin liittyviä tavoitteita ei vielä käsitellä.

Gallupeissa sinisten kannatus junnaa parin prosentin alapuolella. Terho sanoo, ettei siihen tietenkään voi olla tyytyväinen, mutta vaaleihin on vielä aikaa.

– Kun lähdettiin liikkeelle, meillä ei ollut edes nimeä. Vuodessa on rakennettu kattava kenttäorganisaatio koko maahan. Nyt suurin tehtävä on kirkastaa ihmisille tämä meidän linja, politiikan sisältö, Terho sanoi.

Terhon mukaan siniset aikovat mennä kaikkiin vaaleihin täysillä listoilla kaikissa vaalipiireissä. Vaaliliitoista on jo neuvoteltu, mutta tarkemmin näistä kuvioista ei vielä kerrota.

Puolueen ministereistä eduskuntavaaleissa on ehdolla ainakin Terho itse. Ulkoministeri Timo Soinia (sin.) Terho kertoo houkutelleensa ehdolle ainakin eurovaaleissa, jos tämä ei halua jatkaa kotimaan politiikassa.

– Tätä ideaa hän on luvannut mitä vakavimmin harkita.

