Sipilä: Ainakin kymmenen maata tarttuu Merkelin turvapaikka-ehdotukseen

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan ainakin kymmenen maata on tarttumassa Saksan ehdotukseen turvapaikanhakijoiden palautusten tehostamisesta EU:n sisällä.

Liittokansleri Angela Merkel on ehdottanut EU-maille kahden tai kolmen maan välisiä järjestelyitä, jotta turvapaikanhakijoiden liikkumista EU:n sisällä rajoitetaan.

Merkel on kotimaassaan kovassa pyörityksessä, sillä CSU-puoluetta edustava Horst Seehofer on uhannut laittaa rajan yksipuolisesti kiinni, ellei eurooppalaista ratkaisua löydetä.

Neuvottelut eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä ovat pahasti takalukossa, eikä ratkaisuja odoteta. Siksi pienten maaryhmien yhteistyö on ainoa tapa löytää nopeita ratkaisuja.

– Uskon, että tähän lähtee ainakin kymmenen maata mukaan ellei enemmänkin. Tästä saadaan varmaan oppia mihin suuntaan EU-lainsäädäntöä voidaan kehittää, Sipilä kertoi torstaina Brysselissä.

EU-johtajat ovat koolla huippukokouksessa, jossa maahanmuuton hallinta vie päähuomion. Huippukokouksia johtava Donald Tusk aikoo juoksuttaa ensimmäisenä läpi kaikki vähemmän kiistanalaiset aiheet, ja maahanmuutto on jätetty illallispöytään.

Vielä on epäselvää, saavatko maat aikaan yhteistä kirjausta. Italian pääministeri Giuseppe Conte kertoi toimittajille ennen kokousta AFP:n mukaan, että hän tarvittaessa kaataa lausuman, jos se ei tyydytä maata.

Suomi lähtee Sipilän mukaan siitä, että palautusten tehostaminen EU:n sisällä on voimassa tästä hetkestä eteenpäin. Saksasta ei siten olisi tulossa Suomeen suurta määrää ihmisiä palautettuina.

– Meillä ei ole mitään syytä vastustaa pyyntöä, koska itsekin näemme sen, että se (järjestelmä) toimii tehottomasti.

Suomi empii rajavartioiden tuntuvaa lisäämistä

Komissio on ehdottanut, että jäsenmaat varaisivat lähivuosille sen verran rahaa, että Välimerelle saataisiin 10 000 rajavartijaa.

Suomi haluaa Sipilän mukaan pitää tiukasti kiinni siitä, että rajavalvonta on jokaisen maan oma asia. Hätätapauksia varten tarvitaan Suomenkin mielestä muskeleita, mutta ei ehkä niin paljon kuin on ehdotettu.

– Kymmenentuhatta on niin suuri määrä, että se herättää kysymyksiä, toimiiko tuo käytännössä ja olisivatko joukot vain Varsovassa passissa.

Vastauksia haetaan Brysselissä myös siihen, mitä olisivat käsittelykeskukset, joita Välimeren ympärille saatetaan perustaa.

Makedonia kiitteli lupausta jäsenyysneuvotteluista – saattavat alkaa Suomen puheenjohtajuuskaudella

Brysselissä alkaneessa EU-huippukokouksessa keskustellaan tänään maahanmuuton lisäksi myös unionin laajentumisesta Länsi-Balkanille.

Etenkin Ranska ja Hollanti ovat ajaneet tiukkaa linjaa, eikä uusia jäsenyysneuvotteluja ole heti alkamassa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kuitenkin odottaa EU-johtajien vahvistavan aiemmin tällä viikolla tehdyn päätöksen avata jäsenneuvottelut Makedonian kanssa vuoden päästä kesäkuussa. Sitä ennen Makedonian on jatkettava uudistuksiaan korruption kitkemiseksi ja hyvän hallinnon edistämiseksi.

Makedonian pääministeri Zoran Zaev kiitteli Brysselissä EU-maiden antamaa lupausta.

– EU-johtajat ovat sanoneet kyllä. Maamme ansaitsee sen, hän iloitsi.

Makedonian jäsenyysneuvottelut voivat käynnistyä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella, joka alkaa ensi vuoden heinäkuussa. Makedonian jäsenyyden tieltä poistui äskettäin iso este, kun maa pääsi sopuun nimestään Kreikan kanssa. Makedonian viralliseksi nimeksi on tulossa Pohjois-Makedonia.

Kreikka on tähän asti vastustanut Makedonian EU-jäsenyyttä. Naapurukset ovat kiistelleet vuosikausia siitä, voiko Makedonia käyttää nimeä, joka Kreikan mielestä viittaa sen pohjoiseen maakuntaan. Makedonian uusi nimi pitää vielä hyväksyä kansanäänestyksessä.

Länsi-Balkanin maat ovat lähentyneet EU:ta eri tahtiin. Serbian ja Montenegron kanssa jäsenyysneuvottelut ovat jo käynnissä mutta jäsenyyden on arvioitu toteutuvan aikaisintaan vuonna 2025.

EU joutuu tasapainoilemaan suhteissaan Länsi-Balkanin maihin, sillä liian nuiva suhtautuminen voi johtaa siihen, että maat luisuvat Venäjän vaikutuspiiriin.

STT

