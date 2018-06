Sipilä esitteli Sotkamossa seuraavien vaalien kakkaran: ”Luottamuksen apila”

Keskustan puheenjohtajan ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan keskusta esittää oppioikeutta. Tällä tarkoitetaan oppivelvollisuuden pidentämistä vuodella sekä jatko-opintovalmiuksien lisäämistä oppivelvollisuuden kriteereihin.

Sipilä palasi kakkaroiden äärelle linjapuheessaan puoluekokouksessa Sotkamossa.

Sipilä esitteli puheen aluksi seuraavien vaalien kakkaran, joka on hänen mukaansa ”Luottamuksen apila”.

– Luottamuksen apilassa on vahva luottamuksen varsi, 18 millin teräsputkesta tehty, ja siinä on neljä apilanlehteä, niin kuin kepulaisessa apilassa on, Sipilä sanoi vedettyään kapistuksen lavalle.

Sipilä sanoi, että kaikki toiminta perustuu luottamukseen ja siksi tämä teema nousee keskiöön.

– Luottamuksen apila seisoo tukevasti kuntoon laitetun Suomen maaperällä ja saa sieltä jatkuvan elinvoiman ja ravinnon. Luottamuksen apila ei anna pelolle sijaa, vaan se luo toivoa.

Sipilän mukaan apilan lehdet ovat osaava kasvu, huolenpito, realistinen vihreys ja vastuunkanto.

Sipilän mukaan keskusta esittää oppioikeutta. Tällä tarkoitetaan oppivelvollisuuden pidentämistä vuodella sekä jatko-opintovalmiuksien lisäämistä oppivelvollisuuden kriteereihin.

