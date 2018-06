Sipilä: Hallitus turvaa sote-uudistuksen lisärahoituksen vuodelle 2020

Hallitus on päättänyt turvata riittävän, koko sote- ja maakuntauudistuksen tarvitseman lisärahoituksen vuodelle 2020 uudistuksen lykkääntymisen vuoksi. Näin sanoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoituksessaan eduskunnalle.

Sipilän mukaan uudistuksen viivästymisen vaatima lisärahoitustarve on arviolta noin 200 miljoonaa euroa, mutta summa tarkentuu loppukesän budjettiriiheen mennessä. Sipilän mukaan vaiheistuksen aiheuttamat lisäkustannuspaineet arvioidaan yhdessä maakuntien kanssa.

– Tällä ilmoituksella hallitus haluaa tuoda sekä eduskunnan tietoon että uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle, uudistuksen valmistelijoille ja kansalaisille tiedoksi, että maakuntien aloittamisen ajankohtaa on siirrettävä vuoden 2021 alkuun. Valinnanvapauden aloittaminen siirtyy vastaavasti vuodella eteenpäin viime viikolla vastineella annetuista päivämääristä, Sipilä sanoi.

Hänen mukaansa uudistuksen valmistelussa voidaan myös hyödyntää täysimääräisesti heti lakien voimaantulon jälkeen alkavien valinnanvapauspilottien kokemukset kaikissa maakunnissa. Näihin hallitus on varannut 200 miljoonaa euroa.

– Maakuntien valmius ottaa valinnanvapaus käyttöön sote-keskuksissa heti vuoden 2021 aikana kasvaa näin merkittävästi, pääministeri uskoo.

Hallituksen tavoitteena on, että ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019. Tällöin lakien tulisi olla voimassa noin puolta vuotta ennen. Muihin aikataulun vaatimiin muutoksiin hallitus palaa Sipilän mukaan tarkemmin elokuussa.

”Parempaan pitää jatkossa pystyä”

Pääministeri patisti eduskuntaa parempaan yhteistyöhön. Hän sanoi hallituksen toimittaneen lakiesitykset lupaamassaan ajassa eduskuntaan, mutta aikataulu on osoittautunut liian kireäksi ajatellen maakuntien täysimääräistä aloittamista vuonna 2020.

– Uudistuksen aikataulu on nyt eduskunnan käsissä. Hallitus toivoo eduskunnalta huolellista, ripeää ja vastuullista käsittelyä. Maakuntien epävarmuus uudistuksen aikataulusta pitää saada loppumaan.

Puheensa päätteeksi Sipilä katsoi jo tulevaisuuteen.

– Uudistaminen ei lopu tähän, joten Suomen ja poliittisen järjestelmän on pystyttävä parempaan. Kansalaisten luottamus demokratiaa ja politiikkaa kohtaan heikkenee erilaisten indikaattorien mukaan. Tämän pitäisi huolestuttaa meitä kaikkia tässä salissa. Parempaan pitää jatkossa pystyä.

Opposition Rinne kritisoi hallitusta kehnosta sote-valmistelusta

Suurin oppositiopuolue SDP kritisoi kovin sanoin hallituksen toimintaa sote- ja maakuntauudistuksen läpiviennissä.

Puoluejohtaja Antti Rinne (sd.) sanoi eduskuntakeskustelussa, että uudistuksen valmistelu on ollut kehnoa. Rinteen mukaan hallitus tuo eduskuntaan keskeneräisiä esityksiä, joita joudutaan täydentämään ja korjaamaan. Rinteen mielestä myös hallituksen aikataulutus uudistuksessa on epärealistinen.

Sote- ja maakuntauudistuksen määräpäiviä on siirretty moneen kertaan. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vahvisti eilen, että sote-uudistus lykkääntyy vuodella vuoden 2021 alkuun.

