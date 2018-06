Sipilä ja Orpo saamassa jatkokaudet, keskustalle uusi puoluesihteeri – puoluekokoukset jatkuvat

Keskustan ja kokoomuksen puoluekokoukset jatkuvat tänään, jolloin vuorossa on keskeisiä henkilövalintoja. Molempien puolueiden puheenjohtajat ovat menossa jatkokaudelle ilman varsinaista kilpailua.

Kuusi vuotta keskustaa johtanut Juha Sipilä on saamassa jatkokauden Sotkamossa. Kotkalainen Vesa Levonen on ilmoittanut pyrkivänsä keskustan johtoon, joten äänestys puheenjohtajasta nähtäneen. Levosen ei kuitenkaan ennakoida saavan kuin joitakin hajaääniä.

Kokoomuksen nokkapaikalle kaksi vuotta sitten valittu Petteri Orpo taas on uusimassa valtakirjansa Turussa.

Sekä Sipilän että Orpon odotetaan valottavan puheissaan sitä, millä eväillä he aikovat viedä puolueitaan tuleviin vaaleihin. Eduskunta- ja eurovaaleihin on aikaa alle vuosi, ja lisäksi puolueet valmistautuvat maakuntavaaleihin, joiden ajankohta on vielä auki.

Pirkkalainen ja Hakala kisaavat keskustan puoluesihteerin paikasta

Henkilövalinnoissa merkittävin uutuus on odotettavissa keskustan puoluesihteerikisassa. Jouni Ovaska ilmoitti keväällä väistyvänsä muun muassa kehnojen vaalitulosten vuoksi, ja uusi puoluesihteeri saa tehtäväkseen luotsata puoluetta seuraavia vaaleja kohti. Paikasta kisaavat Riikka Pirkkalainen ja Jirka Hakala.

Muun muassa keskustanaisten tukema Pirkkalainen on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustaja, Hakala taas toimii keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajana.

Keskusta valitsee tänään tutusta joukosta myös varapuheenjohtajat. Kansanedustajat Juha Rehula, Katri Kulmuni että Antti Kurvinen pyrkivät uusimaan paikkansa, heidän lisäkseen paikkaa tavoittelevat kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen sekä mikkeliläinen kaupunginvaltuutettu Pekka Pöyry.

Sote-solmut nostettiin pöydälle heti avauksessa

Sekä kokoomuksen että keskustan puoluekokouksissa nostettiin heti eilisen avauksessa esille sote- ja maakuntauudistus, jonka etenemisaikataulu on tällä hetkellä epäselvä. Tarkoituksena on pystyä keskittymään tänään ja huomenna muihin asioihin.

Turussa kokoomuslaisten mielipiteiden kirjo tuli selväksi keskustelutilaisuudessa, jossa Orpo puolusti uudistusta ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori esitti jälleen kerran rankkaa kritiikkiä sitä kohtaan.

Sotkamossa Sipilä turvautui huomiota herättäneisiin sanavalintoihin sanoen, että Suomelle tärkeintä on uudistuksen aikaansaaminen ja että uudistus on vietävä maaliin ”bolshevistisella rauhallisuudella”.

Hallituksen odotetaan antavan ensi viikolla vastineensa eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jonka pohjalta selviää myös se, milloin eduskunta saa lakipaketin valmiiksi. Tämä taas määrittää maakuntavaalien aikataulun. Edellinen suunnitelma oli, että maakuntavaalit olisi järjestetty jo lokakuussa, mutta enää tähän ei ehditä.

STT