Sipilä siirtolaisten käsittelykeskuksista: YK:n pakolaisjärjestön mukanaolo tärkeää – EU-maat harkitsevat, perustettaisiinko keskuksia unionin sisälle vai ulkopuolelle

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan EU-johtajat jatkavat keskustelua siirtolaisten käsittelykeskuksista torstaina huippukokouksessa.

Keskuksissa autettaisiin mereltä pelastettuja ja käsiteltäisiin heidän asiansa keskitetysti. Turvapaikkaan oikeutetut pääsisivät etenemään Eurooppaan, kun taas muut palautettaisiin. Sipilä itse käyttää keskuksista nimeä maihinnousukeskus.

Siitä ei ole vielä päätöstä, perustettaisiinko keskuksia EU:n sisä- vai ulkopuolelle.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on Sipilän mukaan valmis auttamaan perustamisessa, mitä on pidetty tärkeänä, jotta leirien olosuhteet varmistetaan.

– Tätä itsekin korostin omassa puheenvuorossani, että ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa ja olosuhteiden pitää olla kunnollisia, jos tähän suuntaan mennään, Sipilä kertoi Brysselissä sunnuntaina.

Iso joukko EU-johtajia oli sunnuntaina koolla etsimässä ratkaisua jumittavaan kiistaan maahanmuutosta. Varsinkin Italian ja Saksan sisäinen paine on johtanut siihen, että turvapaikkajärjestelmän uudistamisessa yritetään päästä eteenpäin.

Suomen on määrä päättää kantansa käsittelykeskuksiin tiistaina EU-ministerivaliokunnassa.

– Uskon, että niiden kanssa voidaan edetä kunhan se saa sellaisen muodon, jonka kaikki hyväksyvät.

Mereltä pelastettujen auttaminen käsittelykeskuksissa on Sipilän mukaan vain osaratkaisu.

Kiintiöpakolaisjärjestelmän laajentaminen, mitä Suomi on ajanut pitkän tähtäimen ratkaisuksi, kerää Sipilän mukaan kannatusta.

Saksa esittää kahdenvälisiä sopimuksia

Saksa ehdottaa muille EU-maille, että ne pyrkisivät puuttumaan turvapaikanhakijoiden siirtymiseen Euroopan sisällä, kahden- tai kolmenvälisin järjestelyin. EU-maat ovat etsineet ratkaisua turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen yli kaksi vuotta, mutta yhteistä ratkaisua ei ole löydetty.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan kahdenväliset järjestelyt voivat olla nopein tie, jolla estetään turvapaikanhakijoiden siirtyminen EU-maasta toiseen.

Suomi on hänen mukaansa todennäköisesti valmis tukemaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ajatusta kahdenvälisistä sopimuksista.

– Edelleen siirtymisessä voi olla nopein tie lähteä liikkeelle kahdenvälisin järjestelyin ja ehkä sitä kautta koko eurooppalaiseen ratkaisuun, Sipilä sanoo.

EU-johtajat ovat tänään koolla Brysselissä, alun perin liittokansleri Merkelin ajatuksesta. Joukko EU-johtajia yrittää löytää ulospääsytietä maahanmuutosta syntyneeseen umpisolmuun.

Merkelillä on käsissään kotimainen hallituskriisi, sillä hallituskumppani CSU on vaatinut turvapaikanhakijoiden liikkumisen pysäyttämistä eurooppalaisin päätöksin tai Saksa laittaisi sisäministeri Horst Seehoferin mukaan rajan yksipuolisesti kiinni.

Sipilän mukaan eurooppalaista ratkaisua haetaan edelleen. Yhteisesti keskustellaan muun muassa rajavalvonnan tehostamisesta ja Afrikan maiden auttamisesta, jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä Eurooppaan paremman elämän toivossa.

Kaikki EU-johtajat ovat koolla Brysselissä torstaina huippukokouksessa. Sunnuntaina koolla on vain alle 20 EU-johtajaa. Paikalle ovat tulleet ne, jotka halusivat osallistua. Muun muassa Visegrad-maat Puola, Unkari, Tshekki ja Slovakia jättivät kokouksen väliin yhteisellä päätöksellä.

STT

