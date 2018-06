Someron väliaikaisen lukiotalon siirto on kallista

Someron lukion käytössä olleen väliaikaisen koulurakennuksen purkaminen ja siirto on kallista. Yli 900 neliön rakennusta on suunniteltu Somerniemen päiväkodin ja Pitkäjärven koulun käyttöön, mutta purku, siirto ja tarvittavat muutostyöt maksavat liikaa.

– Järkevämpää on rakentaa Somerniemelle ja Pitkäjärvelle kokonaan uutta tilaa, kuin lähteä siirtämään tuota taloa ja muuttamaan sen sisätiloja, Someron kaupungin tilakeskuksen päällikkö Jari Kauppi sanoo.

Lukio pääsi pois rakennuksesta helmikuussa, kun uusi Kiiruun koulu valmistui.