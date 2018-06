Sosiaali- ja terveysvaliokunta saattaa jatkaa työtään heinäkuun puolelle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työ sote-lakeja koskevan mietinnön valmistelussa jatkuu ainakin heinäkuun ensimmäisen viikon ja mahdollisesti pitempään, ennakoi valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.).

Valiokunnan työ jatkuu ensi viikolla maanantaista alkaen, ja kokousaikoja on varattu juhannuksen aatonaattoon asti. Lisäkokousaikoja suunnitellaan jo, Heikkinen sanoi STT:lle.

– Olen ihan varma, että ainakin heinäkuun ensimmäinen viikko menee tätä tehdessä, todennäköisesti pitempäänkin, Heikkinen sanoi.

Eduskunnan täysistuntokalenterissa on varattu istuntopäiviä aina 5. heinäkuuta asti, mutta tarvittaessa niitäkin voidaan lisätä.

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) on varovaisempi ottamaan kantaa valiokunnan työn aikatauluun ja sanoo, että pallo on hallituksella, miten pian se kykenee toimittamaan jatkokäsittelyä varten tarvittavan vastineen.

– Se selviää, kun tiedetään millä aikataululla hallitus on valmis kantojaan määrittelemään, Kiuru sanoi.

Tiistaina tai keskiviikkona on määrä alkaa käsitellä perustuslakivaliokunnan lausuntoa niin, että perustuslakivaliokunnan edustajia on mukana.

Maakunta- ja sote-uudistusta projektijohtajana valmisteleva valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg ei myöskään ryhdy arvioimaan, missä vaiheessa hallituksen vastine voisi valmistua annettavaksi valiokunnalle.

STT

Kuvat: