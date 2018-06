Sote vaatii vielä työtä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi pitkään odotetun lausuntonsa sote-uudistuksesta perjantaina. Valiokunnan lausuntoa on luettu tarkkaan poliittisissa ryhmissä.

Perustuslakivaliokunta ei suoraan tyrmännyt sote-uudistusta mutta löysi siitä paljon korjattavaa.

Työtä tarvitaan vielä paljon, ennen kuin sote-lait saadaan perustuslakivaliokunnan vaatimaan muotoon. Valiokunnan mukaan hallituksen esityksessä on vakavia perustuslaillisia ongelmia, mutta niiden korjaukset voidaan kuitenkin tehdä eduskunnassa.

Keskeisimmät ongelmat liittyvät valinnanvapauden voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitukseen. Valiokunta piti myös aikataulua niin tiukkana, että se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin potilasturvallisuudessa.

Hallituspuolueiden mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto antaa mahdollisuuden sote-uudistuksen toteuttamiseen. Oppositiossa taas katsottiin, että lausunto vahvistaa sitä kritiikkiä, mitä sote-valmistelusta on annettu.

Vaikeudet joka tapauksessa kasvavat, kun sote-uudistus etenee loppusuoralle. Rivit voivat rakoilla myös hallituksen sisällä. Päähallituspuolue keskusta on edelleen lujasti uudistuksen takana, kun puolueelle tärkeä maakuntahallinto etenee myötätuulessa.

Sen sijaan kokoomuksessa uudistuksen hyväksyminen on vaikeampaa, jos valinnanvapaus ei toteudukaan siinä aikataulussa ja laajuudessa kuin suunniteltiin. Kokoomukselle tärkeää on myös maakuntien rahoitus.

Kokoomuksessa on jo nähty irtiottoja, kun yksittäiset kansanedustajat ovat kertoneet äänestävänsä sote-uudistusta vastaan. Tyytymättömyys puolueen sisällä voi kasvaa.

Sote-paketti etenee seuraavaksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka on avainroolissa muutosten teossa. Valiokunta joutuu myös arvioimaan, miten esitetty valinnanvapaus suhteutuu EU:n valtiontukisääntelyyn.

Aikataulu on tiukka. Työtä valinnanvapauden säätämisessä on niin paljon, että uudistuksen saaminen eduskunnan suureen saliin ennen kesälomia on vaikeaa.