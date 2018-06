Sote-valiokunta jatkaa sovun etsimistä – sote esillä myös puhemiesneuvostossa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa tänään soten käsittelyä viime torstain riitaisen kokouksen jälkeen. Valiokunnan oli tuolloin määrä sopia sote-käsittelyn jatkoaskelista, mutta kokous päättyi ilmiriitaan.

Myös eduskunnan puhemiesneuvosto käy tilannetta läpi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) on toivonut, että puhemiesneuvosto ottaisi kantaa hallitusryhmien esitykseen sote-käsittelyn aikataulusta.

Käsittelyaikataulukiistelyssä kompastuskiveksi ovat muodostuneet ennen muuta eduskunnan virkamiesten vuosilomat. Ainakin oppositiopuolueissa on haluttu pitää tiukasti kiinni jo entuudestaan täystyöllistettyjen virkamiesten lomista.

Valiokunnalla on nyt sovittuna kokouksia joka päivälle tämän viikon loppuun saakka.

STT

Kuvat: