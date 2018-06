Sunday Timesille vuodettu kauhuskenaario: Ruoka- ja lääkepula iskisi Britanniaan sopimuksettoman brexitin jälkeen

Britanniaa uhka pula lääkkeistä, polttoainesta ja elintarvikkeista, jos maa eroaa EU:sta ilman sopimusta. Tämä on yksi kolmesta skenaariosta raportissa, jonka sisältö on vuodettu brittilehti Sunday Timesille.

Britannian hallitus kiistää raportin kauhuskenaariot ja sanoo, että sillä on tarkat suunnitelmat myös tilanteeseen, jossa Britannia eroaisi EU:sta ja sen tulliliitosta ilman sopimusta.

Raportin ovat kirjoittaneet korkea-arvoiset virkamiehet brexit- sekä terveys- ja liikenneministeriöstä maan EU-erosta vastaavalle ministerille David Davisille, kirjoittaa Sunday Times. Virkamiehet kuuluvat tiettävästi ministeriöiden yhteiseen valmiustyöryhmään, joka kokoontuu kahden viikon välein.

Raportissa kuvataan kolmea mahdollista skenaariota niin kutsutun sopimuksettoman brexit jälkeen.

Yhdessä niistä Doverin sataman toiminta romahtaisi ensimmäisenä päivänä brexitin jälkeen. Ruoka loppuisi Cornwallin ja Skotlannin kaupoista parin päivän jälkeen ja lääkkeet sairaaloista kahden viikon sisällä.

– Tämä ei edes ole se pahin kolmesta ennusteesta, sanoo virkamieslähde Sunday Timesille.

Brexit-ministeriön edustaja myöntää lehdelle, että skenaariosta on keskusteltu, mutta pahimmat uhkakuvat eivät tule toteutumaan, hän sanoo. Hänen mukaansa Britannia on tehnyt tarkat suunnitelmat myös sopimuksettoman brexitin varalle. Varsinkin satamakysymykset on lähteen mukaan mietitty tarkasti eivätkä raportin kuvaamat tapahtumat hänen mukaansa ole mahdollisia.

Ongelmana tavaraliikenne EU:sta Britanniaan

Britannian hallitus on sanonut, että maan rajat käytännössä avataan ammolleen, jos sopimusta EU:n kanssa ei synny. Osa virkamiehistä kuitenkin pelkää, että EU ei tee samoin, jolloin tavaravirta EU:sta Britanniaan tyrehtyy.

– Olemme täysin riippuvaisia siitä, että EU vastavuoroisesti ei tee mitään estääkseen tavaratoimituksia Britanniaan. Jos EU syystä tai toisesta päättää hidastaa toimituksia, olemme liemessä.

Britannia eroaa EU:sta 29. maaliskuuta ensi vuonna. Britannia on esittänyt erolle useita ehtoja, jotka EU:n mukaan on mahdotonta hyväksyä.

Sunday Timesille vuodetuista tiedoista kirjoitti ensimmäisenä Suomessa Helsingin Sanomat.

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/revealed-plans-for-doomsday-no-deal-brexit-02mld2jg2

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005705473.html

STT

Kuvat: