Suomalaisvalmentaja elää lapsuuden unelmaansa MM-kentillä

Mikko Kujala asettelee harjoituskartioita Pietarin Krestovskin jalkapallostadionin nurmelle. Hetkeä myöhemmin Iranin joukkue saapuu kentälle, ja fysiikkavalmentaja Kujalan ohjeet kuuluvat pelaajaryhmän keskeltä.

Suomalainen valmentaja jalkapallon MM-kisoissa?

Kyllä, tamperelainen Kujala on työskennellyt Iranin maajoukkueen fysiikkavalmentajana vuodesta 2013. Matkalle ovat osuneet Brasilian ja nyt Venäjän MM-kisat.

Iran aloitti MM-urakkansa loistavasti, kun kurinalaisesti puolustanut ja terävästi vastahyökkäyksiin lähtenyt joukkue kukisti viime viikolla Pietarissa Marokon.

Avausvoitto oli Kujalalle, 40, iso juttu. Ottelun jälkeen hän juoksi kentälle juhlimaan ja jakamaan läpsyjä pelaajilleen.

– Onhan tämä jotain uskomatonta. Kyllä siinä itselläkin syke nousee, ja on se kova koitos valmentajallekin. Olen odottanut näitä pelejä paljon, Kujala kuvailee, miltä tuntuu elää MM-huumassa.

Pietarista Iranin kisamatka jatkui Kazaniin, jossa joukkue kohtasi keskiviikkona Espanjan. Alkulohkon päätöspelissään Carlos Queirozin valmentamaa Irania odottaa Portugali.

– Olen tosi ylpeä, että saan olla osa tätä joukkuetta. Olemme tehneet paljon töitä, ja joukkue on ansainnut tämän, Kujala sanoo.

Yhteistyö päävalmentajan kanssa sujuu

Kujala opiskeli vuosituhannen vaihteen jälkeen Liverpoolissa liikuntatieteitä. Siellä syntyi jalkapallokontakteja, jotka myöhemmin johtivat pestiin Iranin fysiikkavalmentajana.

Yhteistyö meritoituneen Queirozin kanssa sujuu Kujalan mukaan hyvin. Portugalilaisluotsi on työskennellyt Iranin päävalmentajana vuodesta 2011.

– Hän on pelaajien valmentaja, joka osaa taitavasti puhua, motivoida ja luoda uskoa. Queiroz on kokenut ja vaativa valmentaja, joka tutkii vastustajia tarkasti, Kujala luettelee.

Fysiikkavalmentajan rooli jalkapallojoukkueessa on merkittävä. Lämmittelyiden vetäminen ja otteluiden jälkeen palauttavista toimista huolehtiminen kuuluvat tärkeänä osana työnkuvaan.

– Päävalmentaja vetää isot linjat harjoitteluun ja harjoituksiin, mutta kyllä me valmennusryhmän kanssa yhdessä keskustelemme. Nykyfutiksessa fyysinen valmennus ja taktiikka menevä limittäin.

Kujalan mukaan suuria sopeutumisongelmia ei ole ollut, vaikka Iran poikkeaa monin tavoin Suomesta.

– Olen kokenut aika helpoksi mennä Iraniin. Pelaajat ovat tosi vastaanottavaisia ja motivoituneita. Ei ole sellaisia egoja, ettei tehtäisi töitä yhteisen jutun eteen, hän kehuu.

Pesti kaukana kotoa tietää valtavasti matkapäiviä ja etenkin MM-vuonna lähes tauotonta poissaoloa kotoa.

– Olen ollut tänä vuonna kaksi viikkoa kotona. Totta kai perhettä on kaivannut, ja he ovat joutuneet uhraamaan paljon. Tämä on sellainen prosessi, että täytyy olla joukkueen mukana paljon.

Tulevat työkuviot auki

Kujalan pesti päättyy MM-kisojen jälkeen. Hän ei ole vielä varma, mitä jatkossa tekee. Ovet ja mahdollisuudet ovat avoinna.

– Ajatukseni ovat olleet täysin näissä kisoissa, valmistautumisessa ja peleissä. Kansainväliset kentät kiinnostavat, mutta arvostan myös suomalaista jalkapalloa.

Kujala oli vuoden 1990 Italian MM-kisoissa isänsä ja veljensä kanssa seuraamassa pelejä.

Myös televisiosta MM-otteluiden seuraaminen oli jo lapsena arvossaan.

– Pikkupoikana katsoin kaikki kisat ja pelit. Tietyllä tavalla pikkupojan unelma jatkuu edelleen.

STT

Kuvat: