Suomen Vuonohevosyhdistyksen 30-vuotisjuhla toi yli 40 vuonohevosta Kemiöön viikonlopuksi

Suomen Vuonohevosyhdistyksen 30-vuotisjuhlatapahtuma on tuonut viikonlopuksi Kemiön Brusabyhyn yli 40 vuonohevosta. Tapahtuman ohjelmassa on rotunäyttelyä, katrilliesityksiä, este – ja kouluratsastuskisoja sekä käyttöajokilpailu. Yhdistyksen kotipaikka on Kemiönsaari, jossa se on aikanaan perustettu.

Norjalainen tuomari Nils Ivar Dolvik arvostelee kaikki tänä viikonloppuna näyttelyyn osallistuvat vuonohevoset. Yhdistys pitää tärkeänä saada rodun alkuperämaan asiantuntijan mielipiteet jalostukseen käytettävistä hevosista.

– Norjalaiset tulevat mielellään tänne arvostelemaan. Meillä on hyvä vuonohevoskanta ja tiukat kriteerit jalostuksessa, kertoo yhdistyksen hallitukseen kuuluva kemiöläinen kilpailunjohtaja Elin Magnusson.

Kisajärjestelyissä on mukana myös yhdistyksen perustajajäsen, lukuisia vuonohevosia Norjasta Suomeen tuonut ja edelleen yhdistyksen hallituksessa vaikuttava kemiöläinen Gunilla Awellan.

Lue lisää Salkkarista 16.6.2018