Suomi piilotteli aseitaan Viroa vastaan – Lauri Markkanen takoi 23 pistettä MM-karsintakenraalissa

Lauri Markkasen ensimmäinen maaottelu sitten viime syksyn EM-kisojen tuotti 23 pistettä, tukun näyttäviä donkkeja ja Suomelle 95-76-voiton Virosta Helsingissä pelatussa maaottelussa, jota Viro ei johtanut kertaakaan.

Ottelu oli Suomen koripallomaajoukkueen kenraaliharjoitus ennen perjantaina jatkuvia MM-karsintoja, joissa Suomi pelaa perjantaina vieraissa Tshekkiä ja maanantaina Helsingissä Islantia vastaan. Siksi Suomi piti hyökkäyskuvioitaan piilossa, eikä Markkanen tehnyt koko ottelussa kuin kymmenkunta pallollisen screeniä. Niistä vain yksi tuotti suoran korin Markkaselle, kun Fiifi Aidoo syötti hänet donkkiin.

– Me ei haluttu näyttää kaikkea vastustajille, mutta olisin halunnut juosta niitä (kuvioita Markkasen kanssa) enemmän. Sanoin jo välillä valmentajillekin siitä, pelinjohtaja Petteri Koponen naureskeli pelin jälkeen.

Markkanen paukutti silti 23 pistettään heittotarkkuudella 9/13. Hänen molemmat kolmosyrityksensä menivät ohi, mutta korin alla Markkaselle ei löytynyt Viron riveistä vastusta. Hän poimi 26 minuutissa 12 levypalloa ja torjui kaksi heittoa, mutta parempaa on puheiden perusteella luvassa.

– En ehtinyt oikein valmistautua tähän peliin. Tämä oli vielä hakemista, Markkanen sanoi.

Viimeiset kolme harjoituspäivää ennen perjantain Tshekki-peliä Suomi aikoo käyttää hyökkäyskuvioidensa hiomiseen, ja Koposen ja Markkasen kahden miehen peliä nähdään taatusti enemmän kuin maanantaina.

– Sitä hiotaan nyt vielä kolme päivää, ja meidän täytyy ottaa mukaan ne jutut mitkä toimivat EM-kisoissa, Koponen lupasi.

Madsen ja Jantunen kiittivät peliajasta

Markkasen ja Koposen lisäksi aloitusviisikkoon oli palannut Sasu Salin, joten Suomi pelaa MM-karsintapelit parhaalla kokoonpanollaan sitten viime syksyn EM-kisojen. Suomen pitkästä päästä tosin puuttuu kesän MM-karsintapeleissä kaksi monivuotista luottopelaajaa. Erik Murphy parantelee edelleen viime kauden keskeyttänyttä lonkkavammaansa Yhdysvalloissa, ja Tuukka Kotti on sivussa jalkavamman takia.

Heiltä vapautunutta peliaikaa ovat ottamassa Alexander Madsen, 23, ja Mikael Jantunen, 18. Madsen keräsi 16 minuutissa 11 pistettä ja viisi levypalloa, ja kesän maajoukkuedebytantti Jantunen samassa ajassa seitsemän pistettä ja kolme levypalloa.

– Jantunen on joka paikan höylä, pelaa rohkeasti ja tekee oikeita valintoja. ”Mädi” on monipuolinen pelaaja, hyvältä näyttää, Koponen kehui.

Chicago Bullsin apuvalmentaja Jim Boylen oli matkustanut Helsinkiin katsomaan Markkasen otteita. Boylen lähtee Suomen joukkueen mukana myös perjantain vieraspeliin Tshekkiin ja palaa sen jälkeen Amerikkaan, kun NBA:n kesäliiga käynnistyy.

