Suomi putosi kolmannelle sijalle digitaalisuusvertailussa – edellä Norja ja Yhdysvallat

Suomi putosi kolmannelle sijalle maiden digitaalisuuden astetta vertailevassa Digibarometrissä, kertoo tutkimuksen toteuttanut Etlatieto. Viime vuoden vertailussa Suomi sijoittui toiseksi.

Digitaalisuuden ykkösmaana jatkaa Norja ja kakkoseksi nousi Yhdysvallat. Vielä vuonna 2016 Suomi oli vertailun ykkönen, eli sijoitus on tippunut kahtena vuonna peräkkäin.

– Kyse ei ole siitä, että Suomi olisi digitaantumassa. Vertailumaissa kehitys on kuitenkin ollut jonkin verran rivakampaa, sanoo Etlatiedon toimitusjohtaja Petri Rouvinen.

Ruovisen mukaan Suomen haasteena on, että digitaalisuuden vaatimia syvällisiä toimintatapojen muutoksia tehdään edelleen laiskasti. Sen vuoksi osa digitaalisuuden hyödyistä jää saavuttamatta.

Digibarometri vertaili digitaalisuuden astetta 22 maassa. Tutkimus tehtiin nyt viidettä kertaa.

