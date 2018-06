Suomi tahtoo nostaa saunomisen ja viulumusiikin Unesco-listalle

Suomi valmistautuu esittämään saunomisperinnettä ja kaustislaista viulunsoittoperinnettä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, kertovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Museovirasto.

Tavoitteena on, että saunominen esitetään Suomen ensimmäisenä esityksenä Unescon Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon maaliskuussa 2019. Kaustislainen viulunsoittoperinne pyritään esittämään luetteloon maaliskuussa 2020.

Luetteloihin voidaan esittää vain yhtä kohdetta vuosittain.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) sanoo tiedotteessa, että saunominen on merkittävä osa suomalaista elämäntapaa ja hyvä esimerkki aineettomasta kulttuuriperinnöstä.

Kaustislainen viulunsoitto puolestaan on elänyt kaustislaisessa yhteisössä 1600-luvulta alkaen.

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-kaynnistaa-esitysten-valmistelun-unescon-aineettoman-kulttuuriperinnon-luetteloon

STT

