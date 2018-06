Suru ja suuttumus sekoittuivat Grenfellin palon vuosipäivänä

Grenfellin uhrien läheiset ja alueen asukkaat vaativat yhä viranomaisia ja poliitikkoja vastuuseen vuosi tuhoisan tornitalopalon jälkeen.

Länsi-Lontoossa sijainneen Grenfell-talon palossa kuoli 72 ihmistä. Yli 200 perhettä jäi kodittomaksi. Heistä vasta runsaat 80 on saanut uuden, pysyvän kodin.

Talon ulkokuoressa oli käytetty päällystemateriaalia, joka vaikutti siihen, miten nopeasti tulipalo levisi 24-kerroksisessa rakennuksessa. Siitä huolimatta kyseistä materiaalia ei ole edelleenkään kielletty.

Myös pelastusviranomaisten toimintaa on arvosteltu ankarasti. Palomiehet kehottivat ihmisiä pysymään asunnoissaan, vaikka palo samaan aikaan levisi rajua vauhtia.

– Olen iloinen, että en noudattanut neuvoa. On hirveää ajatella, mitä olisi tapahtunut, jos olisin jäänyt aloilleni, kertoi kuudennessa kerroksessa asunut Kerry O’Hara.

STT

Kuvat: