Syyttäjä: Äiti pesi poikansa rahat – jengiläisille syytteet massiivisesta nettihuumekaupasta

Syyttäjä vaatii yhdeksälle ehdotonta vankeutta, yhdeksälle ehdollista vankeutta ja yhdelle sakkoja massiivisessa huumausainejutussa. Ulvilan Cannonball-liivijengin jäsenten epäillään pyörittäneen poliisin mukaan Suomen suurimpiin kuuluvaa nettihuumekauppaa.

Syyttäjän mukaan esimerkiksi Cannonball Ulvilan johtaja oli myynyt yhteistyössä kerhon jäsenten kanssa Tor-verkossa muun muassa yli kymmenen kiloa amfetamiinia, yli neljätuhatta kappaletta ekstaasipillereitä ja amfetamiiniöljyä ja kokaiinia.

Pääosan rikoshyödystä sai syyttäjän mukaan johtaja muiden saadessa vain prosenttiosuuksia myynnistä.

Huumeita oli myös edelleen jatkettu laimentamalla ja myyty eteenpäin verkossa.

– Huumausainetta on levitetty häikäilemättömällä tavalla anonyymisti internetissä, mistä on aiheutunut vaara niiden joutumisesta myös alaikäisille, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.

Kaiken kaikkiaan huumeita on syyttäjän mukaan myyty tai pidetty hallussa satojentuhansien eurojen arvosta. Lisäksi osalta syytetyistä takavarikoitiin ampuma-aseita, rahaa ja arvotavaraa, joukossa muun muassa kultainen Cannonball-logolla varustettu riipus.

Kymmeniä syytekohtia

Vyyhdessä on yhteensä 19 syytettyä ja 31 syytekohtaa. Syytettyinä on sekä jengiläisiä että muita esimerkiksi huumausaineen välitykseen tai huumerahoihin syyttäjän mukaan sekaantuneita henkilöitä.

Yksi syytekohta esimerkiksi koskee erään syytetyn äitiä, joka syyttäjän mukaan muun muassa piilotteli kotonaan huumerahoilla hankittuja kultaketjuja, Rolex-kelloa ja kymmeniätuhansia euroja Minigrip-pusseissa. Syyttäjän käsityksenä on, että tämä käytti ja piti hallussaan poikansa huumerahoja peittääkseen ja häivyttääkseen omaisuuden laittoman alkuperän. Äiti on syytteessä törkeästä rahanpesusta.

Syyttäjä vaatii osalle syytetyistä myös rangaistusta järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta. Cannonball MC on syyttäjän mukaan useasta osastosta koostuva valtakunnallinen rakenteeltaan järjestäytynyt rikollisryhmä, johon Ulvilan osasto on kuulunut osana.

STT

Kuvat: