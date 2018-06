Syyttäjä: Naista naulapyssyllä päähän ampunut mies oli aiemmin kärttänyt rahaa ja alkoholia

Naulapyssyllä naista päähän ampuneelle miehelle on luettu tänään syytteet Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Nelikymppistä miestä syytetään muun muassa tapon yrityksestä.

Syytteissä on kyse tapahtumista Tampereen Hervannassa sijaitsevassa asunnossa kahtena peräkkäisenä päivänä maaliskuussa. Asunnossa asuivat syytetyn miehen entinen puoliso ja tämän aikuinen poika. Poliisi on aiemmin kertonut, että tapahtumien taustalla oli riitaa parisuhteen päättymisestä.

Syyttäjän mukaan mies ensin pahoinpiteli naista ja uhkaili tätä sekä tämän poikaa keskiviikkona 14. maaliskuuta. Mies kuristi naista, minkä jälkeen hän osoitteli naista ja poikaa veitsellä ja uhkasi tappaa heidät, syytteissä kerrotaan.

Seuraavana iltana mies ilmestyi asunnolle naulapyssyn kanssa. Syyttäjän mukaan mies alkoi eteisessä vaatia entiseltä puolisoltaan rahaa tai alkoholijuomia. Tuolloin asunnossa vieraana ollut 41-vuotias nainen tuli eteiseen.

Syyttäjän mukaan miehen entinen puoliso alkoi vetäytyä olohuoneeseen, jolloin vieraana ollut nainen meni miehen viereen seisomaan. Tilanne ilmeisesti vaikutti rauhoittuvan, kunnes mies nosti naulapyssyn 41-vuotiaan naisen ohimolle ja laukaisi sen. Yhdeksänsenttinen naula meni läpi naisen kallosta ja syvälle aivoihin.

Miehen entinen puoliso sai miehen työnnettyä ulos asunnosta ja soitti hätäkeskukseen. Uhri kiidätettiin sairaalaan, jossa naula saatiin poistettua leikkauksessa.

Syyttäjä vaatii 6,5 vuoden vankeutta

Syyttäjän mukaan miehen tarkoituksena oli tappaa uhri tai ainakin hänen täytyi ymmärtää, että toiminnan varsin todennäköisenä seurauksena on uhrin kuolema. Syyttäjän mukaan teko jäi yritykseksi vain, koska naulan kulkureitillä ei ole ollut aivovaltimoita tai elämää ylläpitäviä aivorakenteita, ja uhri saatiin tapahtuman jälkeen nopeasti ensiapuun.

Poliisi otti miehen kiinni noin tuntia myöhemmin auton ratista. Kiinniotettaessa hän puhalsi 2,01 promillen lukemat.

Esitutkinnassa mies tunnusti menneensä asunnolle naulapyssyn kanssa ja aiheuttaneensa 41-vuotiaan naisen vammat. Syyttäjä on vaatinut miehen mielentilan tutkimista.

Jos mies todetaan syyntakeiseksi, syyttäjä vaatii hänelle kuuden ja puolen vuoden vankeustuomiota. Mukana on vuoden verran jäännösrangaistusta aiemmasta tuomiosta. Mies tuomittiin 2000-luvun alussa elinkautiseen murhasta. Hän vapautui ehdonalaiseen vuonna 2016, mutta oli maaliskuussa edelleen koeajalla.

