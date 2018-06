Syyttäjä valittaa Teuvo Hakkaraisen tuomiosta hoviin – kuristusotteen käyttäminen ei ole sovitettavissa pelkällä sakolla, syyttäjä katsoo

Syyttäjä Eija Velitski kertoo STT:lle aikovansa valittaa kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) tuomiosta hovioikeuteen.

Hakkarainen tuomittiin eilen 3 060 euron sakkoihin kansanedustaja Veera Ruohon (kok.) pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta. Hakkarainen tuomittiin myös maksamaan 1 400 euroa korvauksia Ruoholle.

Syyttäjä vaatii Hakkaraiselle ehdollista vankeutta.

Velitskin mukaan pääsyy tuomiosta valittamiseen on tekotapa. Ruoho kertoi eilen oikeudessa Hakkaraisen tarttuneen häntä kuristusotteella.

Velitskin mukaan kuristusotteen käyttäminen ei ole sovitettavissa pelkällä sakolla.

– Kyseessä on teko, jossa hengenlähtö voi olla hyvin lähellä, hän sanoo STT:lle.

Hakkaraisen puolustuksen mukaan kyseessä oli ”karhun halaus”. Hakkaraisen mukaan ilta on humalan vuoksi hämärän peitossa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kertoi puolestaan tuomion jälkeen, että eduskuntaryhmältä ei ole tulossa lisätoimia Hakkaraiselle. Hakkarainen sai aiemmin tapauksen vuoksi vakavan varoituksen eduskuntaryhmältä ja erosi puolueen varapuheenjohtajan paikalta.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Hakkaraisen viime vuonna sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

STT

