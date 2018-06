Syytteessä olevat Kittilän kuntapäättäjät pidätetään luottamustoimista – syytteet ovat vakavia väärinkäytösepäilyjä, ministeriö sanoo

Valtiovarainministeriö pidättää 20 syytteessä olevaa Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimista siihen asti, että heidän syytteensä on käsitelty tuomioistuimessa.

Ministeriön mukaan syytteet ovat poikkeuksellisia ja vakavia väärinkäytösepäilyjä. Päätös on välttämätön, sillä luottamustehtävissä jatkaminen vaarantaisi päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

20 kunnan luottamushenkilöä on syytteessä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä osa virka-aseman väärinkäyttämisestä, työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä.

STT

