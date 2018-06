Taikausko voimissaan MM-jalkapallossa – vasen urinaali, oikea jalka ja kaikki muu

Urheilussa tuppaa löytymään taikauskoa, eikä jalkapallon MM-lopputurnaus ole poikkeus. Meneillään oleviin Venäjän kisoihin lukeutuu niin tiettyyn urinaaliin ennen peliä aina tähtäilevää kuin aina hajustetta ennen peliä suihkaisevaa pelaajaa.

Saksan maajoukkuehyökkääjä Mario Gomezilla on tapana käyttää vain ja ainoastaan äärimmäisenä vasemmalla vessatiloissa olevaa urinaalia, kun hän käy toiletissa ennen peliä. Gomezin joukkuetoveri Julian Draxler puolestaan käyttää hajuvettä.

– Joukkuekaverit kysyvät, onko päässäni kaikki kunnossa. Mutta jokaisella pelaajalla on rituaalinsa ennen ottelua. Pidän toilettilaukkuani pukuhuoneen kaapissani, ja suihkaisen parfyymiä kaksi tai kolme kertaa. Se antaa minulle ilon tunteen, Draxler selvittää.

Englannin nuori keskikenttätaituri Dele Alli puolestaan käyttää jo lapsuudesta tuttuja säärisuojia.

– Ne ovat olleet minulla 11-vuotiaasta. Ne ovat aika rähjäiset, mutta olen erittäin taikauskoinen, Alli kertoo.

Englannin Phil Jones ei pidä kentän valkoisille viivoille astumisesta. Brasilian ja Real Madridin pakkitähti Marcelo taas astuu kentälle aina oikea jalka edellä. Marcelon tapa on niin piintynyt, että brassien harjoituksissa mies juoksi kentälle uudemman kerran tajuttuaan, että oli vahingossa astunut pelialueelle vasemmalla jalalla.

– Kaikkihan pitävät kentälle astumisesta oikea jalalla, eikö niin? En ole yhtään erilainen, Marcelo naureskeli tapaa ihmetelleille toimittajille.

Aina ei taika eikä usko auta. Marokon ranskalaisvalmentaja Herve Renard on käyttänyt valkoista paitaa pelien aikana siitä lähtien, kun hän valmensi Sambian yllätysvoittoon vuoden 2012 Afrikan mestaruusturnauksessa. Hän on tehnyt samaa Venäjälläkin, mutta Marokon pelit päättyvät alkulohkoon sen hävittyä kaksi ensimmäistä alkulohkopeliään.

Barthezin kalju, Kempesin viikset

MM-historian kuuluja uskomuksia ovat parin maailmanmestaruuden takaa löytyvät tapaukset.

Ranska uskoo, että maalivahti Fabien Barthezin kalju pää oli roolissa, kun maa voitti mestaruuden kotikisoissaan 1998. Joukkuetoverit manasivat hyvää onnea hieromalla Barthezin päätä, ja puolustaja Laurent Blanc muiskautti suukon kaljuun aina ennen peliä, myös MM-finaalissa Brasiliaa vastaan.

Ehkäpä oudoin esimerkki uskon voimasta löytyy Argentiinasta 1978. Argentiinan hyökkääjä Mario Kempes oli tuon ajan muodissa mukana hevosenkenkäviiksineen ja pitkine kutreineen. Teini-ikäisen lupauksen Diego Maradonan sijasta kisojen isäntäjoukkueeseen valittu Kempes ei alkulohkossa saanut aikaan maalin maalia, ja päävalmentajalla Cesar Luis Menotilla oli ehdotus: seurajoukkueessaan Valenciassa Kempes pyssytti maaleja pelatessaan viiksittä. Miksei hän kokeilisi kisoissakin tuota?

Ja vaikutus oli välitön: Kempes teki kahdessa seuraavassa pelissään kaksi maalia kummassakin Argentiinan raivatessa tiensä finaaliin ja sama tahti jatkui finaalissa Hollantia vastaan. Argentiina oli mestari ja Kempes kisojen maalikuningas.

– Viiksien piti lähteä… se aloitti uuden luvun minulla. Ja sen jälkeen aina kun Menotti näki minut, hän sanoi ”Mario, taitaa olla syytä ajaa viikset tänään?”, Kempes muisteli myöhemmin.

STT