Takavuosien tennistähti Beckerin mahdollinen diplomaattinen koskemattomuus aiheuttaa hämmennystä

Kolminkertaisen Wimbledon-mestarin Boris Beckerin mahdollinen diplomaattinen koskemattomuus on aiheuttanut hämmennystä, uutisoi muun muassa BBC. Vararikosta oikeutta käyvä Becker väitti aiemmin, että hän on saanut koskemattomuuden Keski-Afrikan tasavallan lähettiläänä, mikä suojaisi häntä oikeudenkäynniltä.

BBC:n mukaan Keski-Afrikan tasavallan lähetystö Belgiassa vahvisti antaneensa Beckerille diplomaattipassin. Uutistoimisto AFP:lle asiaa kommentoineen Keski-Afrikan tasavallan ulkoministeriön mukaan passi on kuitenkin väärennös.

https://www.bbc.com/news/world-africa-44539856

STT

Kuvat: